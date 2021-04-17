مسلة الفيوم بالمسابقة الأثرية الرمضانية الثانية بآثار جامعة الفيوم

انطلقت اليوم فعاليات اليوم الخامس للمسابقة الاثرية الرمضانية الثانية 2021 تحت عنوان " مصر الحضارة "و التى تنظمها كلية الاثار –جامعة الفيوم طوال شهر رمضان المعظم ويأتي هذا اليوم ويليه مجموعة من المشاركات تحت اسم يوم الخبراء بمشاركة خبراء وزارة السياحة والاثار المصرية فى وضع مجموعة من الأسئلة الاثرية بالمسابقة .



و قد شارك اليوم سيد الشورة مدير عام اثار بالفيوم بسؤال اثري يعطينا دافع البحث عن الفيوم او اقليم الفيوم حيث تناول السؤال معلما اثريا هاما من معالم الفيوم بل يعتبر أهمها وهي مسلة الفيوم - وجاء السؤال حول مسلة الفيوم الموجودة حاليا فى الميدان الشهير بمدينة الفيوم: اين عثر عليها؟ - لمن تنسب من ملوك الفراعنة ؟ - وبماذا تتميز عن باقى المسلات؟- ومتى تم وضعها فى ميدان المسلة؟.



وتناول "الشورة" الإجابة عن سؤاله المطروح بالتالي : حيث عثر علي مسلة الفيوم بقرية ابجيج على بعد 3 كيلومتر جنوب الفيوم ..وتنسب الي الملك .سنوسرت الأول ...وتتميز عن باقى المسلات بان قمتها غير هرمية الشكل بل تستدير من الامام الى الخلف ... وتم وضعها بميدان المسلة الرئيسي بالفيوم عام 1972 لتكون شاهدة علي عظمة وتاريخ اقليم الفيوم والحضارة المصرية القديمة ويشاهدها كل زائر للفيوم.



وصرح الدكتور عاطف منصور عميد كلية الاثار جامعة الفيوم وراعي المسابقة ان تلك الأسئلة الثقافية الاثرية تتناسب وطبيعة الشهر الكريم بحيث يبحث الطلاب عن بعض المعلومات الاثرية التي قاموا بدراستها او التي سوف يدرسونها عبر كتبهم او عبر شبكات الانترنت الدولية ولكن من مواقع موثقة وعلمية صحيحة. و تطرح الأسئلة يوميا في الساعة الرابعة عصرا وتترك لتلقي الإجابات الصحيحة حتي الثامنة مساء و تعلن الإجابة الصحيحة مع اسم الفائزين في التاسعة مساء يوميا طيلة الشهر الكريم.



وأشار الدكتور عاطف منصور عميد الكلية ان المسابقة تولي اهتماما بالغا بجميع المشاركين وتحرص علي التطوير حيث يوجد يوم لرؤساء الأقسام الأربعة بالكلية وهو يوم الأربعاء البرونزي يتبعه الخميس الفضي والخاص بأسئلة الوكلاء الثلاثة بالكلية ثم الجمعة الذهبية والخاصة بسؤال عميد الكلية.



ثم تقرر عمل يوما متميز وخاصا للخبراء في مجال علوم الاثار والترميم وسمي هذا اليوم بيوم الخبراء للتعاون والشراكة الثقافية والاثرية مع وزارة السياحة والاثار من خلال مشاركة خبرائها بوضع أسئلة للمشاركين لتنشيط ذاكرتهم وحث هممهم البحثية والعلمية والاثرية وهو الاحد من كل أسبوع. وكذلك يوما للطلاب والمشاركين والباحثين

و ان انطلاق تلك المبادرة والمسابقة الاثرية الرمضانية برعاية الدكتور عاطف منصور عميد كلية الآثار جامعة الفيوم والدكتور شعبان الأمير أستاذ ترميم وصيانة الاثار ومدير وحدة ضمان الجودة والمشرف العام علي المسابقة الرمضانية للعام الثاني علي التوالي وذلك عن طريق طرح عدد من الأسئلة الأثرية في كل تخصصات علوم الآثار( المصرية والإسلامية و اليونانية الرومانية و الترميم) يوميا خلال شهر رمضان الكريم وتعلن الإجابات الصحيحة والفائزين مساء كل يوم.



وصرح الدكتور شعبان الأمير أستاذ ترميم وصيانة الاثار كلية الاثار جامعة الفيوم ومدير وحدة ضمان الجودة بالكلية والمشرف العام علي المسابقة ان تلك المبادرة الاثرية الرمضانية 2021 تأتي في اطار أنشطة الكلية لرفع وتنمية الوعي الاثري ومع حلول شهر رمضان الكريم لتنشيط ذاكرة طلابنا الأعزاء والاستفادة من بعض وقتهم بالمراجعة والبحث عن المعلومة المطروحة لهم يوميا



ومن الجدير بالذكر مشاركة قطاع كبير من أبناء الكلية والجامعة وأبناء محافظة الفيوم بل أيضا الطلاب والباحثين من مختلف كليات الآثار بالجامعات المصرية وكذلك العاملين بوزارة الاثار وأبناء الجاليات المصرية بالخارج وكذلك مشاركة اشقاؤنا العرب من بعض الدول العربية بالمشاركة في المسابقة.

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