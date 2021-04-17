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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مشروبي المفضل.. لاميتا فرنجية تحتسي القهوة.. شاهد

صدى البلد

نشرت الفنانة اللبنانية لاميتا فرنجية جلسة تصوير جديدة عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" 
وظهرت عارضة الازياء اللبنانية وهى تقضي اجازتها الصيفية ومعها كوب من القهوة بيدها
وكتبت لاميتا تعليق على الصورة قائلة: "مشروبي المفضل بعد الظهر .. قهوة مثلجة"
يذكر أن أحدث أعمال لاميتا فرنجية السينمائية، فيلم "عمر وسلمى 3" وشاركها البطولة كل من تامر حسني، ومى عز الدين، وعزت أبو عوف، إنتاج محمد السبكى، وإخراج محمد سامى.
وشاركت لاميتا فرنجية مع الفنان رامز جلال في فيلم حد سامع حاجة ومع محمد رجب في فيلم محترم إلا ربع، وفيلم 365 يوم سعادة مع أحمد عز وقامت بدور صغير مع الفنان محمد هنيدي في مسلسل "مسيو رمضان مبروك أبو العلمين حموده".
وشاركت لاميتا فرنجية في مسابقة ملكة جمال لبنان 2004 ، 2005، وتنازلت عن لقبها كوصيفة أولى لأنها تريد إكمال حياتها المهنية من دون أي ارتباطات أو عقود.

الفنانة اللبنانية عارضة الأزياء عارضة الأزياء اللبنانية لاميتا فرنجية جلسة تصوير جديدة

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