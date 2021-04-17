بعد صدمة الخروج من كأس مصر.. تدريبات شاقة وجلسة تحفيزية للاعبي الاتحاد السكندري استعدادا لبيراميدز

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري لمواجهة نادي بيراميدز يوم 24 أبريل الجاري ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز .

وينافس الاتحاد السكندري على مقعد المربع الذهبي هذا الموسم للعودة من خلاله للمشاركات الإفريقية .

وحرص محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري على حضور مران الفريق ومؤازرة اللاعبين والجهاز الفني بعد الهزيمة من وادي دجلة في دور الـ 16 من بطولة كأس مصر ووداع المسابقة مبكرا

وطالب محمد مصيلحي لاعبي الفريق بنسيان الخروج من كأس مصر والتركيز الجيد في بطولة الدوري المصري للاستمرار في المنافسة على المربع الذهبي لضمان التأهل لبطولة إفريقيا الغائبة عن صفوف زعيم الثغر منذ سنوات.

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري تدريبات شاقة على ملعب النادي استعدادا لمواجهة بيراميدز يوم 24 الجاري ضمن منافسات الدوري المصري

ويتواجد الاتحاد السكندري في المركز الثالث برصيد 28 نقطة بجدول ترتيب الدوري المصري.