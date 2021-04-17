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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

رئيس القومي للبحوث الفلكية : القمر يقترن بـ كوكب المريخ وأهم ما يميز تلك الظاهرة هذا الأمر

البحوث الفلكية
البحوث الفلكية

كشف الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية عن تفاصيل الظاهرة التي تحدث الآن ، حيث يشهد رصدها هواة الفلك والمهتمين بهذا المجال .


وأوضح "القاضي" خلال تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" إن القمر سيكون مقترنا بـ الكوكب الأحمر "المريخ" حتى الساعة الحادية عشرة مساءا .

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ظاهرة مميزة..البحوث الفلكية تعلن عن موعد اقتران القمر بـالمريخ


ويكون القمر على زاوية 50.5 درجة ، والمريخ على زاوية 49 درجة ، وتستمر هذه الزوايا في الزيادة حتى يغرب المريخ في تمام الساعة الحادية عشرة مساء اليوم ، والقمر في تمام الساعة الحادية عشرة والربع مساءا .


وأضاف ، إن بداية هذا الاقتران قد بدأ منذ الساعة الثانية ظهراً ، ولكن لا يستطيع أحد رؤيته بالعين المجردة ، لأن الشمس كانت تحجب الرؤية في ذلك الوقت .


وأشار إلى أن هذه الظاهرة تحدث دائما وبشكل شبه شهري ، ولكن أهم ما يميز ظاهرة اليوم ، هو أن "المريخ" قد حظي باهتمام كبير خلال الآونة الأخيرة ، من حيث الدراسات والابحاث الخاصة بإمكانية وجود حياة وكائنات أخرى عليه أم لا .


ويستمر رصد المعهد القومي للبحوث الفلكية لهذه الظاهرة حالياً ، بمقر المعهد بحلوان ، واستقبال الراغبين في مشاهدتها وتعريفهم بها .

المعهد القومي للبحوث الفلكية ظاهرة الفلك المريخ الكوكب الاحمر القمر

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