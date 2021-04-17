رئيس القومي للبحوث الفلكية : القمر يقترن بـ كوكب المريخ وأهم ما يميز تلك الظاهرة هذا الأمر

كشف الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية عن تفاصيل الظاهرة التي تحدث الآن ، حيث يشهد رصدها هواة الفلك والمهتمين بهذا المجال .



وأوضح "القاضي" خلال تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" إن القمر سيكون مقترنا بـ الكوكب الأحمر "المريخ" حتى الساعة الحادية عشرة مساءا .



ويكون القمر على زاوية 50.5 درجة ، والمريخ على زاوية 49 درجة ، وتستمر هذه الزوايا في الزيادة حتى يغرب المريخ في تمام الساعة الحادية عشرة مساء اليوم ، والقمر في تمام الساعة الحادية عشرة والربع مساءا .



وأضاف ، إن بداية هذا الاقتران قد بدأ منذ الساعة الثانية ظهراً ، ولكن لا يستطيع أحد رؤيته بالعين المجردة ، لأن الشمس كانت تحجب الرؤية في ذلك الوقت .



وأشار إلى أن هذه الظاهرة تحدث دائما وبشكل شبه شهري ، ولكن أهم ما يميز ظاهرة اليوم ، هو أن "المريخ" قد حظي باهتمام كبير خلال الآونة الأخيرة ، من حيث الدراسات والابحاث الخاصة بإمكانية وجود حياة وكائنات أخرى عليه أم لا .



ويستمر رصد المعهد القومي للبحوث الفلكية لهذه الظاهرة حالياً ، بمقر المعهد بحلوان ، واستقبال الراغبين في مشاهدتها وتعريفهم بها .