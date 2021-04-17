تركي آل الشيخ بصحبة زاهي حواس واديب وعمرو بدر والهضبة ومصطفى الفقي

نشر المستشار تركي آل الشيخ، صورة جديدة، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" من أحد لقاءاته.



وظهر المستشار تركي آل الشيخ، بصحبة الهضبة عمرو دياب، والدكتور مصطفى الفقي، ورجل الأعمال عمرو بدر، والدكتور زاهي حواس، وعمرو أديب، حيث نالت الصورة إعجاب متابعيه، وانهالت عليه تعليقات الجمهور.



وعلَّق تركي آل الشيخ على الصورة: "سعدت اليوم بقبول دعوة أخي العزيز عمرو بدر، وفرحت بشوفة نخبة من العزيزين على قلبي... شكرا لكم صنعتم يومي... أخوكم ❤️🇸🇦🇪🇬".



وسبق أن ظهر المستشار تركي آل شيخ، في كواليس برنامج "رامز عقله طار"، الذي يقدمه رامز جلال في رمضان 2021.

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https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1017053865529431&id=177633099471516