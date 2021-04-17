عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

تركي آل الشيخ بصحبة زاهي حواس واديب وعمرو بدر والهضبة ومصطفى الفقي

تركي ال الشيخ
تركي ال الشيخ

نشر المستشار تركي آل الشيخ، صورة جديدة، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" من أحد لقاءاته.
 

وظهر المستشار تركي آل الشيخ، بصحبة الهضبة عمرو دياب، والدكتور مصطفى الفقي، ورجل الأعمال عمرو بدر، والدكتور زاهي حواس، وعمرو أديب، حيث نالت الصورة إعجاب متابعيه، وانهالت عليه تعليقات الجمهور.


وعلَّق تركي آل الشيخ على الصورة: "سعدت اليوم بقبول دعوة أخي العزيز عمرو بدر، وفرحت بشوفة نخبة من العزيزين على قلبي... شكرا لكم صنعتم يومي... أخوكم ❤️🇸🇦🇪🇬".


وسبق أن ظهر المستشار تركي آل شيخ، في كواليس برنامج "رامز عقله طار"، الذي يقدمه رامز جلال في رمضان 2021.

 

IMG_٢٠٢١٠٤١٧_٢٢٠١٣٨
IMG_٢٠٢١٠٤١٧_٢٢٠١٣٨

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1017053865529431&id=177633099471516

عمرو دياب تركي آل الشيخ الهضبة عمرو دياب مصطفى الفقي عمرو أديب المستشار تركي آل الشيخ موقع التواصل الاجتماعي الدكتور زاهي حواس

ترشيحاتنا

بيراميدز يدرك التعادل أمام غزل المحلة برأسية دودو الجباس

دي عمارة معروفة|رانيا فريد شوقي تحكي عن شقة مسكونة بـ اسكندرية..فيديو

عقوبة الاعتداء على الأطباء وتخريب المستشفيات .. تعرف عليها

تحذير جديد.. 7 نصائح من الأرصاد الجوية لـ المواطنين بالتزامن مع الموجة الحارة

مسلسل الاختيار 2 الحلقة الخامسة| حرق كنائس المنيا واستهداف محكمة ديروط

رئيس القومي للبحوث الفلكية : القمر يقترن بـ كوكب المريخ وأهم ما يميز تلك الظاهرة هذا الأمر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إصابات كورونا تقترب من 1000 حالة يوميا.. هل تقرر الحكومة إجراءات جديدة في رمضان؟

الحركة تسير بشكل منتظم.. السكة الحديد تنفي خروج قطار عن القضبان في بني سويف

الأول من نوعه في الربيع.. الأرصاد تحذر: منخفض جوي يضرب البلاد خلال ساعات

لايجوز التصالح فيها.. الأطباء تطالب بتغليظ عقوبة التعدي على الأطقم الطبية وجعلها جنائية

سامح سامي يعلن انفصاله عن هالة صدقى على الهواء

مصرع طيار إثر تحطم مروحية عند هبوطها في إقليم كراسنودار جنوب روسيا

كفارة الجماع في نهار رمضان وهل تجب على الزوج فقط؟ اعرف آراء الفقهاء

السعودية.. قرار عاجل بشأن مساحات من أراضي شمال الرياض

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التوقيت.. لهذا السبب ندم الأمير هاري وميجان ماركل على بث مقابلة أوبرا

خبير ملكي يكشف رأي الأمير فيليب في مقابلة هاري وميجان ماركل مع أوبرا

في ظل خلافه مع عائلته.. أين يقيم الأمير هاري بعد عودته إلى بريطانيا

خطأ غير مقصود يحول امرأة معدمة إلى مليونيرة في لحظات.. ما القصة؟

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

عمر الغنيمي يكتب: كورونا لا يعرف إلا الحزم

د. سعاد شريف تكتب: البدائل الأمنة لعلبة الصفيح القاتلة (السمنة المهدرجة)

رمضان البيه يكتب: شهر الرحمة والبركات

إيمان البكرى تكتب: كتيبة الأخيار

د. محمد مبروك يكتب: فن الحوار

د. صابر حارص يكتب: أعظم ما شدني في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

مصر الحديثة والرئيس

د.مجدي بدران

أسرار حساسية البعوض

أحمد فرغلى رضوان

لا صوت فوق عودة «شريهان».. وتألق الممثلين

عاطف عبد الستار

رسائل العميقة فى 3 مسلسلات رمضانية

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: منهجيه COASE للحق

بهجت العبيدي

هلال «رمضان» والحساب الفلكي

مروة لطفي

نحن من يصنع البلطجة

شريف سمير

لا تؤجل القضية!!

اﻟﻤﺰﻳﺪ