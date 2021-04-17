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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الهزيمة مرتان لـ الأهلي و3 لـ الزمالك.. ماذا قدم قطبا الكرة المصرية مع صافرة البنا

محمود البنا
محمود البنا

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، طاقم الحكام المكلف بإدارة مباراة الزمالك والأهلي غدا المؤجلة من الأسبوع الرابع لمسابقة الدوري الممتاز على النحو الآتي:


محمود البنا "حكم ساحة"
محمود أبو الرجال "مساعد حكم"
أحمد توفيق طلب "مساعد حكم"
محمد معروف "حكم رابع"
محمد عادل "حكم فيديو"
محمود عاشور "حكم مساعد فيديو

ويعتبر محمود البنا هو ثالث حكم مصري يدير قمة الأهلي والزمالك في الدوري خلال القرن الحالي بعد الثنائي إبراهيم نور الدين في القمة 2013-2014، ومحمد الحنفي في لقاء الدور الثاني لموسم 2017-2018.

ماذا قدم الزمالك والأهلي مع صافرة محمود البنا قبل لقاء القمة غدا ؟

صافرة البنا في مواجهات الزمالك.

أدار محمود البنا 20 مباراة لنادي الزمالك ، تمكن المارد الأبيض من تحقيق الفوز في 12 مباراة والتعادل في خمسة وخسارة 3 مباريات.

صافرة البنا في مواجهات الأهلي.

تمكن محمود البنا من إدارة 30 مباراة للنادي الأهلي ليحقق المارد الأحمر 22 انتصارا والتعادل في 6 ويتعرض للهزيمة في مباراتين فقط.

وتوجه أنظار عشاق كرة القدم المصرية والعربية فى التاسعة والنصف مساء غد الأحد صوب استاد القاهرة لمتابعة الديربى الأشهر فى المنطقة العربية والشرق الأوسط بين الأهلي والزمالك فى المباراة المؤجلة بينهما من الأسبوع الرابع لبطولة الدورى.

محمود البنا الزمالك الأهلى لقاء القمة أخبار الرياضة

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