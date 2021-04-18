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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

شاهد .. أول صور لهاتف Mi 11X القادم من شاومى .. مواصفات

أول صور لهاتف Mi
أول صور لهاتف Mi 11X القادم من شاومى

كشفت تسريبات عن أول صور لهاتف Xiaomi Mi 11X والذى سيتم إطلاقه بعد أيام قليلة، حيث ستصدره شركة شاومى الصينية فى 23 أبريل الجاري، ويأتى الهاتف بعدد من المواصفات الكبيرة التى تم الكشف عنها أيضا بالإضافة إلى سعره المناسب.

 

وظهرت عدد من الصور لهاتف Xiaomi Mi 11X  من شاومى والتى تداولها عدد من المسربين على موقع تويتر تظهر أن الهاتف سيأتى بعدد من الألوان منها اللون الوردى والذهبى وكذلك الأزرق، مع جسم نحيف للغاية.

 

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وبحسب موقع GSMArena  فإنه من المتوقع أن يأتى هاتف Xiaomi Mi 11X من شاومى بشاشة قياس 6.67 بوصة، من نوع AMOLED، مع معدل تحديث عال للشاشة 120 هرتز في الثانية، ومستشعر للبصمة تحت الشاشة، ونوتش صغير فى أعلى الشاشة للكاميرا السيلفى.

 

وسيقدم هاتف Xiaomi Mi 11X كاميرا خلفية ثلاثية ستأتى الرئيسية منها بدقة 48 ميجابكسل، وكاميرا بعدسة عريضة الزاوية بدقة 8 ميجابكسل وعدسة ماكرو بدقة 5 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 20 ميجابكسل لصور السيلفي ومحادثات الفيديو.

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وسيعمل هاتف Xiaomi Mi 11X من شاومى بمعالج من نوع Snapdragon 870 SoC من شركة كوالكوم الأمريكية، مع ذاكرة وصول عشوائي 8 و 12 جيجا بايت رام، ومساحة تخزين داخلى 128 و 256 12 جيجا بايت يمكن توسيعها عبر بطاقة microSD. 

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وسيحتوى هاتف Xiaomi Mi 11X على بطارية سعة 4520 مللي أمبير في الساعة مع دعم الشحن السريع بقوة 33 واط، وسعة تخزين داخلية USB Type-C ، مع أحدث نظام تشغيل أندرويد 11 ، و Wi-Fi 6 ، و GPS .  
 

Mi 11X شاومي هواتف Mi 11 Xiaomi هواتف الفئة المتوسطة

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