شاهد .. أول صور لهاتف Mi 11X القادم من شاومى .. مواصفات

كشفت تسريبات عن أول صور لهاتف Xiaomi Mi 11X والذى سيتم إطلاقه بعد أيام قليلة، حيث ستصدره شركة شاومى الصينية فى 23 أبريل الجاري، ويأتى الهاتف بعدد من المواصفات الكبيرة التى تم الكشف عنها أيضا بالإضافة إلى سعره المناسب.

وظهرت عدد من الصور لهاتف Xiaomi Mi 11X من شاومى والتى تداولها عدد من المسربين على موقع تويتر تظهر أن الهاتف سيأتى بعدد من الألوان منها اللون الوردى والذهبى وكذلك الأزرق، مع جسم نحيف للغاية.

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وبحسب موقع GSMArena فإنه من المتوقع أن يأتى هاتف Xiaomi Mi 11X من شاومى بشاشة قياس 6.67 بوصة، من نوع AMOLED، مع معدل تحديث عال للشاشة 120 هرتز في الثانية، ومستشعر للبصمة تحت الشاشة، ونوتش صغير فى أعلى الشاشة للكاميرا السيلفى.

وسيقدم هاتف Xiaomi Mi 11X كاميرا خلفية ثلاثية ستأتى الرئيسية منها بدقة 48 ميجابكسل، وكاميرا بعدسة عريضة الزاوية بدقة 8 ميجابكسل وعدسة ماكرو بدقة 5 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 20 ميجابكسل لصور السيلفي ومحادثات الفيديو.

وسيعمل هاتف Xiaomi Mi 11X من شاومى بمعالج من نوع Snapdragon 870 SoC من شركة كوالكوم الأمريكية، مع ذاكرة وصول عشوائي 8 و 12 جيجا بايت رام، ومساحة تخزين داخلى 128 و 256 12 جيجا بايت يمكن توسيعها عبر بطاقة microSD.



وسيحتوى هاتف Xiaomi Mi 11X على بطارية سعة 4520 مللي أمبير في الساعة مع دعم الشحن السريع بقوة 33 واط، وسعة تخزين داخلية USB Type-C ، مع أحدث نظام تشغيل أندرويد 11 ، و Wi-Fi 6 ، و GPS .

