مسلسل الاختيار 2 الحلقة الخامسة| حرق كنائس المنيا واستهداف محكمة ديروط

بدأت قناة ON E الفضائية، عرض الحلقة الخامسة لمسلسل الاختيار 2، للفنان كريم عبد العزيز، والفنان أحمد مكي، والتي شهدت تصاعدا في الأحداث منذ بدايتها.

ووثقت الحلقة الخامسة لمسلسل الاختيار 2، الأحداث الدامية التي افتعلتها العناصر الإرهابية بعد فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، يوم 14 أغسطس 2013، وتزامنًا مع تلك الأحداث، قامت العناصر الإرهابية بالهجوم على الكنائس، لاسيما محافظة المنيا.

وجسدت الحلقة محاكاة حقيقية لعملية حرق الكنائس في محافظة المنيا، وتصدي رجال الأمن للعناصر الإرهابية، واستهداف الجندي حارس الكنيسة، إضافة إلى عملية استهداف عدد من المنشآت الحيوية الأخرى مثل محكمة ديروط في أسيوط ومحكمة مرسى مطروح، إضافة إلى عملية اقتحام أقسام الشرطة.

مواعيد عرض مسلسل الاختيار 2

ويعرض مسلسل الاختيار 2 على قناة ON E الفضائية، في تمام الساعة التاسعة مساء، كما يتم عرض المسلسل عبر قناة art حكايات في تمام الساعة الحادية عشرة مساء، والإعادة في تمام السابعة صباحا والثالثة ظهرا، كما تعرض قناة art حكايات 2، المسلسل في تمام الساعة الثانية صباحا، والإعادة في تمام العاشرة صباحا والسادسة مساء.

مسلسل الاختيار 2 يجسد بطولات الداخلية

مسلسل الاختيار 2 ملحمة وطنية جديدة تجسدها الدراما المصرية، في رمضان امتدادا للجزء الأول من مسلسل الاختيار، الذي عُرض في الموسم الماضي وحقق نجاحا ساحقا وتعاطفا كبيرا من أطياف الشعب المصري.

وتمتد سلسلة الاختيار هذا العام مع قصص جديدة من واقع فعلي تعكس بطولات وحكايات حدثت بالفعل على الساحة السياسية خلال الفترة 2013 وحتى الآن، حيث يقوم ببطولة العمل الفنان كريم عبد العزيز، ومن إخراج بيتر ميمي وإنتاج شركة سينرجي.

الشهيد منسي حاضر فى برومو الاختيار 2

وظهر في برومو مسلسل الاختيار 2، لقطات من الحرب التي خاضها رجال الداخلية المصرية ضد العناصر الإرهابية إبّان فترة خلع محمد مرسي من منصب رئيس الجمهورية، بعد ثورة 30 يونيو، وظهر في المسلسل العناصر الإرهابية تتبع أخبار الشهيد العقيد أحمد منسي، قبل واقعة استشهاده في حادث كمين البرث.

ملخص أحداث مسلسل الاختيار 2

الاختيار 2 واحد من أهم مسلسلات رمضان 2021، ويدور العمل الفني حول بطولة جديدة من بطولات رجال القوات المسلحة والشرطة الذين يضحون بالغالى والنفيس من أجل الحفاظ على الوطن.

ويعرض المسلسل على قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة تامر مرسى، حيث من المتوقع أن يقدم عملا ضخما للغاية في ظل وجود نجمين كبيرين بحجم كريم عبد العزيز وأحمد مكى.



أبطال مسلسل الاختيار 2

مسلسل "الاختيار 2" بطولة كريم عبد العزيز وأحمد مكي وبشرى، إياد نصار، إنجي المقدم، الراحل هادي الجيار، وأسماء أبو اليزيد، وسلوى عثمان وكوكبة من النجوم، وهو سيناريو وحوار هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي، وتم عرض الجزء الأول منه العام الماضى وحقق نجاحًا كبيرا.