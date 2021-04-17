بالجبنة والسجق والزبدة.. طرق متعددة لتحضير الفول فى السحور

قدم الشيف اسامة السيد عبر صفحته الشخصيه علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك؛ طرق تحضير الفول فى السحور بطرق متعددة ..



عمل الفول بالطماطم “الإسكندرانى”..

1- ضعى قليل من الزيت فى إناء ثم ضعى الثوم المقطع لقطع صغيرة ويمكنكِ إضافة الفلفل الحامى حسب رغبتك.

2- ضعى الطماطم المقطعة مع التقليب حتى تذبل واتركيها حتى تتصلصل أو تثقل ويقل حجمها.

3- قومى بإضافة الفول والملح والكمون والشطة، ويمكن أن تضعى الطحينة والليمون

ثانيًا طريقة عمل الفول بالسمنة البلدى أو الزبدة..

1- ضعى قليلًا من السمن أو الزبدة على النار ثم ضيفى إليها الثوم المقطع.

2- قومى بتسخين الفول فى إناء آخر وإضافة الملح والكمون، وضيفى إليه الزبدة والثوم التى قمتى بتحميره ولا تقومى بتقليبه حتى يظهر السمن فى الفول

ثالثًا طريقة عمل الفول بالبيض.

1- قومى بقلى البيض فى سمن وضيفى إليه الملح والفلفل.

2- ضيفى البيض المقلى إلى طبق الفول وتبليه بالملح والفلفل والشطة، ويمكن تناوله مع السلطة الخضراء والخبز الساخن، كوجبة متكاملة فى السحور

رابعًا طريقة عمل الفول بالسجق..

1- قطعى السجق إلى شرائح، وحمريه فى قليل من الزيت.

2- ضيفى الفول إلى السجق مع الماء والملح والفلفل واتركيه قليلًا على النار وبالهنا والشفا

خامسًا طريقة عمل طاجن الفول بالبسطرمة والبيض..

1- سخنى الفرن على درجة 200

2- ضعى الفول فى إناء يصلح للفرن واهرسيه جيدًا ثم ضيفى الثوم والبصل والفلفل والطماطم المقطعين والكمون والملح والفلفل وقلبيهم جيدًا.

3- قطعى البسطرمة وضيفيها إلى طاجن الفول وقلبيه.

4- قومى بعمل تجاويف فى الطاجن بعدد البيض الذى سوف تضيفيه إليه، ثم قومى بضرب البيض فى طبق وضيفى كل بيضة فى التجويف الخاص بها فى الطاجن وأدخليه الفرن لمدة 10 دقائق

سادسًا طريقة عمل صينية الفول بالجبنة..

1- اهرسى الفول جيدًا، حتى يصبح ناعمًا أو اضربيه فى الخلاط وافرديه فى صينية.

2- سخنى زبدة فى إناء ثم ضيفيها إلى صينية الفول ووزعيها على كل المناطق.

3- انثرى جبن موتزاريلا أو رومى مبشورة فوق كل الصينية حتى يتغطى وجهها تمامًا وادخليها إلى الفرن

سابعًا طريقة عمل الفول بالزيت الحار أو العادي..

1- ضعى الثوم ليحمر قليلًا ثم ضيفى إليه الفول والملح والفلفل والكمون.

2- ضعى عصير ليمونة على الفول وقلبيه، وضيفى ملاعق من الزيت الحار أو العادى وزينى الطبق بالبقدونس

طريقة عمل الفول بالخضراوات..

الفول بالخضراوات من أشهى وصفات الفول.

في طاسة مناسبة، قطعي بصلة صغيرة إلى حلقات وحمريها في قليل من الزيت ثم أضيفي قطع صغيرة من الطماطم والفلفل الأخضر والملون مع قليل من الملح والكمون واستمري في التقليب لبضع ثوان حتى تذبل الخضراوات.

اضيفي الفول مع قليل من الماء والزيت واتركيه حتى الغليان ثم قديمه مع خبز التورتيلا

طريقة عمل الفول بالبقدونس والطماطم..

البقدونس يضيف نكهة رائعة لطبق الفول في السحور.

في طاسة، حمّري بصلة صغيرة مفرومة في قليل من الزيت ثم اضيفي قليل من البقدونس وطماطم مقطعة لقطع صغيرة.

استمري في التقليب حتى يذبل البقدونس وتبدأ الطماطم في تصفيه مائها ثم اضيفي الفول مع قليل من الماء وملح والكمون والشطة وقلبي حتى الغليان

طريقة عمل فول بالخلطة..

في طاسة مناسبة، ضعي قليل من الزيت وامزجي فيه فصي ثوم مهروسين مع ملح وفلفل وكمون وشطة ثم اضيفي قطع من الفلفل الأخضر و٢/١ بصلة مقطعة قطع صغيرة.

اضيفي للمزيج قطع طماطم صغيرة ونصف ليمونة. اتركي الخليط حتى يذبل البصل والطماطم ثم اضيفي الفول مع نصف ليمونة واتركيه حتى الغليان.

اضيفي ملعقة صغيرة من الطحينة في حالة الرغبة

طريقة عمل فول بالسجق..

هذه الطريقة من مطبخ الشيف حسن. حمري ٢ فص ثوم مفرومين في قليل من الزيت ثم اضيفي حبة بصل صغيرة مقطعة وقلبيها حتى يصبح ذهبي اللون.

نضيف السجق المقطع بعد إزالة القشرة الخارجية له ويقلب قليلا. نضيف طماطم مقطعة وفلفل مقطع و٢ ملعقة كبيرة صلصة وقليل من الملح والفلفل والكمون وشطة حسب الرغبة.

نضيف الفول المدمس ونقلب الخليط جيدا ويترك على النار وإذا احتاج قليل من الماء نضيفه ونتركه حتى ينضج ثم يقدم

طريقة عمل فول بالطحينة...

الفول بالطحينة من أسهل وصفات الفول في رمضان.

سخني الفول في طاسة مع قليل من الماء ثم اضيفي ملعقة كبيرة من الطحينة مع زيت وملح وكمون وقليل من الكزبرة وعصير ليمونة وقلبي حتى الغليان ثم قدمي.

زيني سطح طبق الفول بقليل من الطحينة والزيت والطماطم وقدمي

طريقة عمل فول صحي بالخيار والبصل..

لمتبعي الحميات الغذائية في رمضان، هذه الطريقة لإعداد الفول صحية وسهلة للغاية.

سخني الفول في طاسة مناسبة واضيفي الماء في حالة الحاجة حتى الغليان ثم اضيفي زيت زيتون.

ارفعي الفول عن النار واضيفي عصير ثمرة ليمون مع قطع صغيرة من الخيار والبصل الأحمر والملح والفلفل حسب الرغبة وبالهناء والشفاء

طريقة عمل فول بالطماطم..

احضري طاسة وضعي فيها قليل من الزيت ثم اضيفي ثمرة فلفل مقطعة لقطع صغيرة.

حمريها قليلا ثم اضيفي ثمرة طماطم كبيرة مقطعة لمكعبات صغيرة مع ملح وكمون وشطة واتركيها حتى تذبل تماما.

اضيفي ملعقة كبيرة من صلصة الطماطم مع التقليب حتى الغيان ثم اضيفي الفول والزيت وقدمي مع خبز التورتيلا

طريقة عمل فول بالبسطرمة والبيض..

لعشاق البسطرمة، إليكم هذه الوصفة الجديدة لعمل الفول على السحور. قطعي البسطرمة وضعيها في مقلاة مع زيت زيتون وحمريها قليلاً، ثم اضيفي إليها قطع طماطم وفلفل أخضر وقلبيها ثم اضيفي الفول.

يتبل الخليط بالملح والكمون والكزبرة مع التقليب ويترك حتى الغليان.

اصنعي تجويفات في خليط الفول حسب عدد حبات البيض المستعملة وليكن اثنان واكسري بيضة في كل تجويف واتركيها على نار هادئة حتى تنضج وقدميها.

يمكنك الاستغناء عن البيض في حالة عدم الرغبة والاكتفاء بعصر ثمرة ليمون على طبق الفول بالبسطرمة عند تقديمه.