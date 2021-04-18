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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

التعليم تعقد اليوم أول بروفة لـ امتحانات الثانوية العامة 2021 .. اليوم

بروفة امتحانات الثانوية
بروفة امتحانات الثانوية العامة

تنطلق اليوم الأحد الموافق 18 أبريل 2021 ، أول بروفة لـ امتحانات الثانوية العامة 2021 .

 ووفقا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم تستمر فعاليات هذه البروفة  خلال أيام 18 و 20 و 22 إبريل 2021 .

وقال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إن نجاح بروفة امتحانات الثانوية العامة المقرر عقدها من اليوم ، ليس في عدم حدوث مشكلات ولكن في الرصد الدقيق لها".

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شوقي: جيش من مهندسي مصر لرصد أي مشكلة بـ بروفا امتحانات الثانوية العامة

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وزير التعليم لـ أولياء الأمور : اتركوا فنيات بروفة امتحانات الثانوية العامة للمهندسين المختصين

وأضاف وزير التربية والتعليم، هناك جيش من المهندسين في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ووزارة الاتصالات وأجهزة عديدة في الدولة، تعمل وراء كواليس بروفة امتحانات الثانوية العامة ، لرصد كل مشكلة ، مؤكداً أن هذا هدف الاختبار التجريبي الأول بأيامه الثلاثة.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيتم اليوم الأحد استقبال طلاب الثانوية العامة “الصف الثالث الثانوي" الذين يمتلكون جهاز تابلت لخوض الامتحانات التجريبية، في اليوم الأول من أول بروفة لامتحانات الثانوية العامة المقرر أن تستمر على مدار ثلاثة أيام .

وقال وزير التربية والتعليم في تصريحات عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : إن هذه البروفة مهمة جدا للوصول إلى أفضل تصميم للشبكات والسيرفرات، وسوف نواصل العمل في الاختبارات التجريبية في مايو ويونيو لتقديم أفضل خدمة للطلاب قبل الامتحان النهائي.

وأضاف وزير التربية والتعليم : نتذكر جميعا أننا سنقوم برصد المشاكل الخاصة بالسيرفرات والشبكات، وبالتالي فحدوث مشاكل تقنية طبيعي جدا في هذه المرحلة.

واستكمل وزير التربية والتعليم، ستقوم الوزارة بتبديل السيرفرات والشبكات ولن يمثل هذا أى مشكلة.

وشدد وزير التربية والتعليم على أنه يتعين على الطالب اخطار مهندس التطوير بمشكلته، لأن هذا هو جوهر البروفة كلها في هذه المجموعة الأولى من الاختبارات التجريبية.

وفي هذا التقرير ينشر موقع صدى البلد معلومات تشرح تفاصيل أول بروفة لـ امتحانات الثانوية العامة 2021 :

  • سيتم عقد الامتحان من الساعة 10:30 صباحا حتى 1 ظهرا.
  • سيتم تنفيذ الامتحان الرئيسي على الخادم داخل المدرسة من قاعات بها واي فاي.
  • سيتم استخدام المنصة المركزية على السحابة الالكترونية بواسطة خطوط الربط الفايبر أو من خلال ال4G في حالة الطوارئ.

 

أهداف بروفة امتحانات الثانوية العامة المقرر عقدها في ابريل 

  • ضبط الاعدادات الخاصة بالاجهزة.
  • تحديث منظومة التابلت.
  • قياس تغطية الـ4 G.
  • قياس كفاءة الوصول إلى السحابة الالكترونية.

 

المستهدف من أول يوم في بروفة امتحانات الثانوية العامة “الاحد 18 ابريل 2021” 

  • استلام اسم المستخدم وكلمة المرور وكود الاختبار من خلال الرابط https://g12.emis.gov.eg/
  • الدخول على منصة الامتحان من السيرفر الداخلي بواسطة الواي فاي من خلال الرابط  assessment.local.ekb.eg
  • حل مجموعة من الاسئلة الاستبيانية لا علاقة لها بـ المنهج
  • الدخول على نفس الرابط لتسجيل الملاحظات  https://g12.emis.gov.eg/

المستهدف من ثاني يوم في بروفة امتحانات الثانوية العامة “ 20 ابريل 2021” 

 

  • الدخول على منصة الامتحانات المركزية على السحابة الالكترونية من خلال الرابط assessment.ekb.eg بواسطة الواي فاي  وخطوط الربط للمدرسة فقط ومع تعطيل العمل بشرائح ال4g

 

المستهدف من ثالث يوم في بروفة امتحانات الثانوية العامة “22 ابريل 2021” 

 

-الدخول على السحابة الالكترونية باستخدام ال4g فقط والغرض التأكد من الاعدادات الخاصة بالشرائح والتغطية المناسبة وكفاءة الشبكة كمسار احتياطي اثناء الاختبارات مع غلق الواي فاي في هذا اليوم واتباع نفس خطوات اليومين السابقين.

وقالت وزارة التربية والتعليم : للدعم الفني في حالة وجود استفسارات تخص اسم المستخدم وكلمة المرور الاتصال على الخط الساخن 19368 ، او الواتس اب على رقم 01148970610

بروفة امتحانات الثانوية العامة وزارة التربية والتعليم طارق شوقي وزير التربية والتعليم

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