علي جمعة: السيدة فاطمة لقبت بـ"أم اليتامى" وكانت تعالج الفقراء.. فيديو

أكد الدكتور على جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ومفتي الجمهورية السابق، أن السيدة فاطمة النبوية، كانت تشتهر باسم "أم اليتامى"، وسبب تسميتها بهذا الاسم هو سعيها في خدمة مجتمعها ولذا سميت بـ"أم اليتامى".



وأضاف علي جمعة، خلال لقائه، اليوم السبت، على برنامج "مصر أرض الصالحين"، الذى يقدمه الإعلامى عمرو خليل، المذاع على فضائية مصر الأولى، أن حادثة كربلاء نتج عنها وفيات كثيرة، وبالتالي نتج عنها أطفال يتامى، تولت السيدة فاطمة برعاية سبعة أطفال منهم.



وتابع جمعة: كثير من الناس يقولون إن دور اليتامى مهما كانت تخرج الطفل ليس ناضجا تماما، وذلك لأنه يتعامل مع مؤسسة لها قواعدها ونظامها، ولا تعطى تلك المؤسسة الطفل الحنان الكافى للأطفال، ولذلك قاموا بإنشاء الأسرة البديلة، وهى أيضا اللى عملتها السيدة فاطمة النبوية مع الـ 7 بنات.



وأوضح عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، أن السيدة فاطمة النبوية بعد ذلك تزوجت سيدنا الحسن المثنى، ابن الحسن الأكبر، واشتهر عنها أن عندها شيء من العلاج، فكانت مهتمة بعلاج الفقراء.



