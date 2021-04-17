فيه الأكبر منه.. فنانة مصرية تتوعد رامز جلال بعد السخرية من زوجها.. فيديو
علقت الفنانة نادية مصطفي، على سخرية الفنان رامز جلال من زوجها.
وقالت "مصطفى"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، المُذاع عبر فضائية "الأولي"،: "لم أكن أريد التحدث عن الموضوع، لكن وجدت في الوقت الذي تحارب فيه مؤسسات الدولة التنمر والتحرش، أن هناك ملايين يتم صرفها على برنامج يحرض على التنمر".
وأضافت: "برنامج رامز عقله طار يصدر فكرة أن التنمر والتريقه خفه دم ويضحك الجماهير"، مضيفة: "لا يوجد لدي مانع من الهزار والضحك، لكن لا بد من قبول الطرفين للهزار".
وأضافت: "إزاي يبقي واحد محترم قاعد في بيته يتهزأ وهو محترم نفسه، وواحد تاني مبسوط"، موضحه: "أركان فؤاد زوجي فنان محترم وكل الناس تشهد له بالاحترام.. وفجأة وإحنا قاعدين في البيت محترمين نلاقي نفسنا في سياق عبارة فيها تريقة على ضيف".
وتابعت: "أنا مش عارفه ايه الفكرة ولا الحكمة أنه يجيب سيرة زوجي أركان فؤاد، وهي مالها جزمة أركان فؤاد هل هي مميزة، أنا مفهمتش الفكرة وايه اللي يضحك في الموضوع"، مضيفة: "العبارة أثرت فيا ومعرفتش أنام طول الليل، وأثرت على نفسية زوجي جدا"، موضحه: "رامز لازم يطلع يعتذر لزوجي.. ولو هو شايف نفسه كبير فيه الأكبر منه، واحترام الكبير واجب".