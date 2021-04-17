حسن شاكوش بعد ما طلعوا المخدرات من العربية: تعالى خدني نحلل دلوقتي

انضم مطرب المهرجانات حسن شاكوش، لضحايا برنامج "خمس نجوم"، الذي يتم عرضه عبر فضائية mbc مصر.

بداية المقلب كانت بعد إقناع حسن شاكوش، بالمشاركة كضيف شرف مع الفنان محمد الشرنوبي، في فيلم جديد، ويصطحبه الأخير لحضور المؤتمر الصحفي بأحد الفنادق بالقاهرة.

وطبقا لسيناريو الورطة، وصل شاكوش في سيارة الفنان محمد الشرنوبي إلى الفندق، حيث يعقد مؤتمرا صحفيا لفيلم جديد يشارك فيه كضيف شرف، من بطولة محمد الشرنوبي، ويعثر موظفو حراسة الفندق على شيء في السيارة، ويتهم أحدهم شاكوش بأنه أخفى مخدرات في السيارة، فيثور المطرب ويشتبك مع موظفي الحراسة، مرددا:" تعالي خدني نحلل دلوقتي ونشوف"



والجدير بالذكر أن برنامج «خمس نجوم»، يجمع لأول مرة معا النجوم غادة عادل، ونور، وكريم فهمي، ومُصطفى قمر، ومحمد الشرنوبي؛ إذ يقدمون حلقات كاميرا خفية بأسلوب غير تقليدي ضمن أماكن مختلفة، ما يفجر الكثير من المواقف المضحكة، وينضم إلى النجوم الخمس أحد نجوم الفن والرياضة والإعلام في كل حلقة.