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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بيراميدز يدرك التعادل أمام غزل المحلة برأسية دودو الجباس

صدى البلد

سجل بيراميدز هدف التعادل في مرمى غزل المحلة، في المباراة التي تقام بين الفريقين على ملعب استاد غزل المحلة، ضمن منافسات الأسبوع الـ ١٧ من بطولة الدوري الممتاز.

تمكن دودو الجباس من إدراك التعادل لفريقه بيراميدز في مرمى غزل المحلة، من رأسية متقنة في الدقيقة ٦٠ من عمر المباراة.

الشوط الأول
صنع لاعبي غزل المحلة هجمة مرتدة في الدقيقة ٢٥ من عمر المباراة، وسدد هشام عادل لاعب المحلة كرة صاروخية اخترقت مرمى شريف إكرامي ليتقدم المحلة بالهدف الأول.

ولم يهدد بيراميدز مرمى غزل المحلة طوال الـ ٢٥ دقيقة من المباراة، ولم يكن الاستحواذ من نصيب فريق واحد لكن كان متبادلا.

تشكيل بيراميدز أمام غزل المحلة :
حراسة المرمى: شريف إكرامي.

خط الدفاع: أحمد أيمن - أحمد فتحي - أحمد سامي - محمد حمدي.

خط الوسط: محمود حمادة - إسلام عيسى - إيريك تراوري - محمد فاروق - عبد الله السعيد.

خط الهجوم: جون أنطوي.

وضم التشكيل الأساسي للمحلة كلا من:

عمرو شعبان، محمد فتح الله، أحمد عيد، هاني عادل، فتحي مبروك، هشام بلحة، اسلام فؤاد، خالد الاخميمي ، بسام ماهر، احمد الشيخ، محمد كارم.

المحلة الدوري بيراميدز

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