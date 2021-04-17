عمر الغنيمي يكتب: كورونا لا يعرف إلا الحزم

على مدى أكثر من عام كامل، منذ مارس 2020 استطاعت مصر أن تقهر الموجتين الأولى والثانية لجائحة كورونا. وأن تظهر تميزا كبيرا في مواجهة الوباء. بعدما تبنت القيادة السياسية المصرية منذ الأيام الأولى للجائحة اجراءات حاسمة وحازمة.

تمثلت في إغلاق المساجد والكنائس والمدارس والتقليل من كثافة التواجد البشري داخل أماكن العمل، وفرض ارتداء الكمامة، داخل مترو الانفاق ومختلف وسائل المواصلات والأماكن العامة وغيرها من الاجراءات التي كانت قاسية في البداية، لكن اعتاد عليها ملايين المصريين، باعتبارها طوق النجاة من جائحة شريرة اجتاحت العالم كله ولم تنجو منها دولة واحدة.

واليوم وبعد تحذيرات واضحة من مستشار الرئيس د. محمد عوض تاج الدين، بضرورة الأخذ بكافة الاجراءات الاحترازية والانتباه أن الزيادة الأخيرة في أعداد الاصابات اليومية بحيث تخطت ال 800 إصابة يوميا وفق النشرة الرسمية لوزارة الصحة، تنبىء أننا على أعتاب الموجة الثالثة.

فإن هذا يدفعنا لاتخاذ العديد من الإجراءات الحكومية والمجتمعية منها:

التقليل من اللقاءات الاجتماعية وخصوصا أن شهر رمضان معروف بالعزومات ولقاءات الأهل والأصدقاء، فمثل هذه القاءات تكون السبب في الوباء وتفشي الفيروس.

التشديد تماما في الاجراءات الاحترازية وبالخصوص ارتداء الكمامة باعتبارها وسيلة فعالة للتصدي للوباء من جانب الشخص

استمرار الانتاج وتدوير كافة عجلات الاقتصاد، لأننا بالفعل حققنا نموا كبيرا بشهادات دولية ولابد من الاستمرار، وعليه فمزيد من الجهد والعرق يعود على المصريين جميعا بالخير، وهذا لن يحدث إلا بقهر الوباء والعمل والانتاج مع الالتزام بالاجراءات الاحترازية.

التفاعل المجتمعي مع لقاحات كورونا، خصوصا وان الدولة لم تدخر جهدا في جلب لقاحات عدة من الصين وروسيا واسترازينكا وغيرها.

صحيح أن اللقاحات لا تمنع الاصابة بالفيروس، لكنها تقوي مناعة الشخص إلى مايزيد عن 80 % في حال هاجمه الوباء.

معرفة أن النجاح الذي حققته مصر في مواجهة الجائحة صحيا واقتصاديا وسياسيا ومجتمعيا، هو ما جعلنا في موقف متماسك ولم ننهار أمام الجائحة التي دمرت بلدانا عدة عربية وغربية.

والتيقن تماما أن الإفلات من الموجة الثالثة، هذه بأقل الخسائر سيكون الخطوة الأخيرة للنجاة من الفيروس تماما وفق دراسات عالمية، بعد انتشار اللقاحات وتزايد مناعة القطيع.