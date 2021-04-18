صادرات مصر الزراعية ترتفع لـ4.923 مليار دولار في أول العام الجاري

ارتفعت صادارات الحاصلات الزراعية بنهاية يناير الماضي إلى 4.923 مليار دولار مقارنة بـ 4.73 مليارا بنفس الشهر من العام السابق له بزيادة تبلغ 200 مليون دولار.



كشف تقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء عن أبرز صادرات الحاصلات الزراعية والتي من بينها الفراولة المصرية اذ سجلت ارتفاعا في صادراتها بقيمة 405.6 مليون دولار بعد ان كانت نحو 354 مليون دولار بنفس الفترة المناظرة من العام السابق .

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وذكر التقرير أن صادرات الأسمدة كانت قيمتتها 136.6 مليون دولار في يناير الماضي مقارنة بـ 114.6 مليون دولار في نفس الفترة المناظرة من العام السابق .



كانت الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات سبق لها تقدير صادرات مصر من الفراولة بـ 38ألف طن بـ 84 مليون دولار في ينار الماضي.



وتبلغ الصادرات المصرية نحو ملياري ونصف دولار فى يناير الماضى، مقابل 2.72 مليار دولار فى نفس الشهر عام 2020.