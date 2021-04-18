مسلسل الاختيار ٢ .. حكاية صقر العمليات الخاصة أول شهيد فى فض اعتصام رابعة

شهدت حلقة مسلسل الاختيار٢ اليوم قصص وحكايات ابطال الشرطة اللذين ضحوا بارواحهم خلال فض اعتصام رابعة المسلح واداء واجبهم فى تأمين المنشأت الهامة فى المحافظات المختلفة ، كما شهدت الحلقة بطولة رجال الشرطة بمركز شرطة كرداسة.

الشهيد البطل محمد جودة اول شهيد فى فض اعتصام رابعة المسلح كان ينادى على المعتصمين بالخروج الآمن من الاعتصام قبل الفض ولكن رصاصة الغدر اعطته شرف الشهادة ليكون اول شهيد فى فض الاعتصام المسلح.

صقر العمليات الخاصة كما اطلق عليه زملائه ، تخرج من كلية الشرطة عام 2010، و التحق بالعمليات الخاصة، وكان ضابطًا من طراز خاص، ولكنه استشهد برصاص الغدر بعد تخرجه بثلاث سنوات فقط.

حالة من الحزن والألم عاشها أهالي منطقة الشيخ مصلح في الخانكة بالقليوبية، تلك المنطقة التي شهدت طفولة البطل الذي ودع الحياة فجأة بعد حصوله على رتبة "شهيد".

وكانت اخر كلمات الشهيد البطل قبل استشهاده لامه حيث قال لها "ادعيلى يا ماما وسلمي لى على بابا وأخواتى".

مسلسل "الاختيار 2" يعرض على قناة ON الساعة 9 مساء ويعاد الساعة 2 صباحاً والساعة 3.30 عصراً، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 10.15 مساء ويعاد الساعة 4 صباحاً والساعة 11.30 صباحاً والساعة 4.45 مساء.

مسلسل "الاختيار 2" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، هادي الجيار، احمد حلاوة، احمد شاكر عبد اللطيف، محمد علاء، اسلام جمال، احمد سعيد عبد الغنى، سلوى عثمان على الطيب طارق صبرى، عمر الشناوى، وعدد من الفنانين الشباب