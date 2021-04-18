بعد الفوز على الجيش .. سلة الاتحاد تقترب من حسم التأهل لنصف نهائي السوبر
استطاع الفريق الأول لكرة السلة بنادي الاتحاد السكندري الفوز على فريق طلائع الجيش بنتيجة ٨٨/٥١ في ثاني لقاءات دور الـ ٨ من دوري السوبر لكرة السلة رجال الذي يقام بنظام best of 5، والذي جمع بينهما علي صالة الاتحاد السكندري.
وجاءت نتيجة الفترات كالأتي:-
الفترة الاولى تقدم الاتحاد ٢٣/٦.
الفترة الثانية تقدم الاتحاد ٣٤/٢٢.
الفترة الثالثة تقدم الاتحاد ٦٩/٣٦.
الفترة الرابعة فوز سيد البلد بنتيجة ٨٨/٥١.
يذكر أن الاتحاد فاز في اللقاء الأول أمس بنتيجة ٧٩/٦٣.
ويتلاقى الفريقان في ثالث اللقاءات الثلاثاء القادم على صالة طلائع الجيش في التاسعة والنصف مساءً.