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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد الفوز على الجيش .. سلة الاتحاد تقترب من حسم التأهل لنصف نهائي السوبر

سلة الاتحاد السكندري
سلة الاتحاد السكندري

استطاع الفريق الأول لكرة السلة بنادي الاتحاد السكندري الفوز على فريق طلائع الجيش بنتيجة ٨٨/٥١ في ثاني لقاءات دور الـ ٨ من دوري السوبر لكرة السلة رجال الذي يقام بنظام best of 5، والذي جمع بينهما علي صالة الاتحاد السكندري.
 

وجاءت نتيجة الفترات كالأتي:-
الفترة الاولى تقدم الاتحاد ٢٣/٦.
الفترة الثانية تقدم الاتحاد ٣٤/٢٢.
الفترة الثالثة تقدم الاتحاد ٦٩/٣٦.
الفترة الرابعة فوز سيد البلد بنتيجة ٨٨/٥١.
 

يذكر أن الاتحاد فاز في اللقاء الأول أمس بنتيجة ٧٩/٦٣. 
 

ويتلاقى الفريقان في ثالث اللقاءات الثلاثاء القادم على صالة طلائع الجيش في التاسعة والنصف مساءً.

سلة الاتحاد السكندري الاتحاد السكندري أخبار الرياضة

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