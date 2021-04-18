بعد الفوز على الجيش .. سلة الاتحاد تقترب من حسم التأهل لنصف نهائي السوبر

استطاع الفريق الأول لكرة السلة بنادي الاتحاد السكندري الفوز على فريق طلائع الجيش بنتيجة ٨٨/٥١ في ثاني لقاءات دور الـ ٨ من دوري السوبر لكرة السلة رجال الذي يقام بنظام best of 5، والذي جمع بينهما علي صالة الاتحاد السكندري.



وجاءت نتيجة الفترات كالأتي:-

الفترة الاولى تقدم الاتحاد ٢٣/٦.

الفترة الثانية تقدم الاتحاد ٣٤/٢٢.

الفترة الثالثة تقدم الاتحاد ٦٩/٣٦.

الفترة الرابعة فوز سيد البلد بنتيجة ٨٨/٥١.



يذكر أن الاتحاد فاز في اللقاء الأول أمس بنتيجة ٧٩/٦٣.



ويتلاقى الفريقان في ثالث اللقاءات الثلاثاء القادم على صالة طلائع الجيش في التاسعة والنصف مساءً.