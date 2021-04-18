مفيش داعى للحظر .. النعماني يكشف حقيقة خطورة وضع كورونا فى سوهاج

كشف الدكتور حسان النعماني، رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية بسوهاج، حقيقة احتياج محافظة سوهاج إلى فرض حظر تجول بسبب تزايد إصابات فيروس كورونا، كما طالب نقيب أطباء سوهاج.

وتابع "النعمانى" خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "الحكاية" المذاع على فضائية mbc مصر، أن أعداد الإصابات بفيروس كورونا زادت فى الفترة الأخيرة، ومرصودة على مستوى الحكومة، ولكن طالب وزير التعليم العالى من مستشفى الجامعة أن تعد مكان مخصص للعزل الطبى بسوهاج، معقباً أن الأعداد فى سوهاج تزيد بمعدل طبيعيى وليس كبيرا كما يزعم البعض .

وأوضح"النعمانى"، أن محافظة سوهاج بها أقل نسبة إصابات بالنسبة للمحافظات الأخرى بناء على الإحصائيات، لافتاً إلى أن نقيب أطباء سوهاج بالغ عندما صرح بضرورة فرض الحظر وزيادة الأعداد فى الإصابات، ولكنه يخشى على الأطباء.

وأضاف "النعمانى"، أن المستشفيات لديها قدرة استيعابية لحالات الإصابات؛ لأن من يدخل ويتم شفاؤه يخرج، وبالتالى يوجد قدرة على استقبال الحالات ولا يوجد أى أزمة، لافتاً إلى أن سوهاج ليس لديها أى مشاكل أو أزمات تجعلها تفرض الحظر.