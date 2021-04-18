بحاجة لجرعة ثالثة .. فايزر تصدم العالم بشأن لقاح كورونا .. فيديو

ذكرت شركة فايزر الأمريكية، أن العالم بحاجة إلى جرعة ثالثة من لقاح فيروس كورونا، وهذا لمواجهة تحورات الفيروس الشرسة.

وأكدت الشركة خلال فيديو بثته قناة العربية، أن جميع من تم تطعيمهم بجرعتين فهم بحاجة إلى تلقي الجرعة الثالثة، وهذا بعد 12 شهرا من تعاطي الجرعة الأولى، لافتة إلى أن الشركة نوهت عن الحاجة الثانوية لتلقي لقاح كورونا، وهناك تحركات مكثفة بدأت في عدة دول لمنح الجرعة الثالثة من اللقاح.

وأوضح الفيديو أن المتطوعين شاركوا في تجارب سريرية سابقة وهذا خوفا من تصاعد معدلات الإصابة بالفيروس، وسط مخاوف من شراسة الموجات الجديدة.