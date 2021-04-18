استياء في بعثة الزمالك بتونس.. تفاصيل

سيطرت حالة من الاستياء داخل بعثة الفريق الأول للكرة الطائرة “رجال”، بنادي الزمالك المتواجدة حاليا في تونس.



يأتي هذا؛ بسبب شخص بالجهاز الإداري للفريق الأبيض للطائرة بنادي الزمالك.



وكشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، أن الإداري قام بشراء أطقم التدريب على عهدته من أحد أصدقائه لكن فوجئت البعثة بتدني مستوى الأطقم.

كما اشتكى عدد من أفراد البعثة من الإداري، بداعي خروجه الدائم منذ وصوله تونس للقيام بالتسوق و التنزه.

في الوقت نفسه يقوم الإداري بتسريب أخبار البعثة للصفحات و المواقع رغم الاتفاق مع المنظومة الإعلامية بنادي الزمالك على أن تكون التغطية الخاصة بالرحلة للموقع الرسمي ومجلة النادي.