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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لو مريض سكر تجنب هذه الأطعمة

لـ مرضى السكر.. 5 أطعمة يجب تجنبها

مريض السكر
مريض السكر

مرض السكري هو حالة مزمنة تصيب البالغين والأطفال على حد سواء منذ بضع سنوات في جميع أنحاء العالم، يتميز مرض السكري بارتفاع مستويات السكر في الدم، يعتبر استهلاك الكثير من الكربوهيدرات هو السبب الرئيسي لارتفاع نسبة السكر في الدم، مما يؤدي في النهاية إلى الإصابة بمرض السكري.
 

الأطعمة التي يجب تجنبها في مرض السكري

 

فيما يلي الأطعمة الخمسة التي يجب تجنبها في مرض السكري:

1. الكربوهيدرات المكررة ( خبز ، بسكويت)

 

يجب دائمًا تجنب الأطعمة التي تحتوي على الكربوهيدرات المكررة في روتين النظام الغذائي اليومي، وتشمل البسكويت والخبز المصنوع من الدقيق المكرر.

2. الأطعمة المجمدة

 

الأطعمة المجمدة تحتوي على نسبة عالية من النشا الذي يعزز نسيج الطعام ويحافظ عليه طازجًا.. النشا عبارة عن سلسلة بوليمر جلوكوز يجب تحويلها إلى سكر قبل الهضم، نتيجة لذلك تصبح كمية السكر المتزايدة خطر الإصابة بمرض السكري.

3. سكر

 

تزيد الأطعمة السكرية من مستويات الأنسولين بسرعة كبيرة، ومن أجل الحفاظ على السيطرة على مستويات السكر في الدم، يوصي دائمًا بشرب الكثير من الماء واستبدال الأطعمة الغنية بالسكر بخيارات غذائية صحية.

4. الأطعمة المقلية

 

الأطعمة المقلية تحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات ويجب تجنبها من قبل مرضى السكر الذين يحاولون إنقاص الوزن بشكل أكبر، الأطعمة المقلية تزيد من خطر الإصابة بالأمراض ويمكن أن تزيد من الالتهاب، لذلك يجب تجنب الأطعمة مثل الباكورا والبطاطا المقلية قدر الإمكان.

5. العصائر

 

المشروبات السكرية هي أكثر المشروبات فظاعة بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من مرض السكري، يجب على مرضى السكر تجنب العصائر لأنها تحتوي على الكثير من السكر والكربوهيدرات التي يمكن أن تعرض الشخص لخطر المرض، يمكن استبدال هذه العصائر ببدائل صحية مثل الشاي المثلج غير المحلى والشاي الأخضر.

مصدر المعلومات موقع هيلثي.

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