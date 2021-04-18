مسلسل ضد الكسر الحلقة الخامسة .. تحديد هوية قاتل نيللي كريم

بدأت أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل " ضد الكسر " بقيام هشام اسماعيل رئيس المباحث بمعرفة مكان موبايل سلمي " نيللي كريم " .

وبالفعل تنتقل قوة إلى مكان الموبايل لتجده برفقه أحد تجار المحمول ؛ والذي بدوره تم القبض عليه ومتابعه كاميرات المحل لمعرفه من الذي قام ببيع الموبايل له .

ومن خلال الكاميرات يتعرف رئيس المباحث على من سرق الموبايل ويقوم بالقبض علي صاحب المحل .

يعترف بعد ذلك صاحب المحل على انه من أتفق مع شخص يدعى ايهاب وخطكوا لسرقة الفيلا وهو من سرق شريط الكاميرات وبدله بشريط اخر .

ابطال مسلسل ضد الكسر في رمضان 2021

يشارك في بطولة المسلسل الاجتماعي الفنانة نيللي كريم، ومحمد فراج، ومصطفى درويش، وهشام إسماعيل، ولقاء الخميسي، وحمزة العيلي، وتأليف عمرو الدالي، وإخراج أحمد خالد، وإنتاج مشترك بين سينرجي والعدل جروب.

تبديل اسم المسلسل

مسلسل نيللي كريم كان يحمل اسم «طبع الحياة»، إلا إنه مع بدء التصوير تقرر اختيار اسم «ضد الكسر»، وتسعى نيللي كريم لإنهاء تصوير أكبر عدد من المشاهد قبل بداية الموسم الرمضاني، حتى لا يتكرر الأمر الذي حدث العام الماضي بشأن تأخر التصوير لأخر أيام شهر رمضان.



برومو مسلسل ضد الكسر



وحقق برومو المسلسل نجاحاً كبيراً منذ طرحه على اليوتيوب، وسيطرت على أحداثه التشويق والإثارة.

وتألقت النجمة نيللي كريم خلال برومو المسلسل، وايضا يظهر محمد فراج حيث يظهر بشخصية «كريم الدمنهوري»، زوج نيللي كريم خلال الأحداث، ويدخل في صراعات معها بسبب الفنانة لقاء الخميسى التي تشارك في بطولة العمل.

مطربة برومو ضد الكسر



تغني أغنية التتر النجمة كارول سماحة، الأغنية تحمل عنوان اللى خان، وهي أغنية كلمات مدحت العدل، ألحان أحمد العدل، توزيع إلهامي دهيمة- أحمد حسام.



قنوات العرض لمسلسل ضد الكسر

تخوض الفنانة نيللي كريم موسم دراما رمضان 2021 بمسلسل “ضد الكسر” بمشاركة عدد كبير من نجوم الفن، ومن المنتظر عرض المسلسل عبر عدد من القنوات والمنصات.. فيما يلي نستعرض قنوات عرض مسلسل ضد الكسر في رمضان 2021

-cbc

– قناة دبي

– ألفا مسلسلات