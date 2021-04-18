بعد عفو حسام حسن.. خالد قمر يعود لتدريبات الاتحاد السكندري

قرر حسام حسن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري عودة خالد قمر هداف الفريق إلي التدريبات الجماعية بعد فترة من الاستبعاد قاربت على الشهرين منذ تجميده فبراير الماضي مع أربعة أخرين وهم "عماد السيد حارس المرمي، ومحمد عطوة، ومحمود رزق ، وصبري رحيل ".

ويعتبر خالد قمر رابع لاعب من الخمسة المستبعدين يعود للتدريبات الجماعية ليتبقي عماد السيد حارس الفريق الذي لم يشمله قرار العفو حتى الآن .

وكان حسام حسن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري قرر استبعاد خماسي الفريق “عماد السيد وخالد قمر وصبري رحيل ومحمود رزق ومحمد عطوة من التدريبات الجماعية والتدريب بشكل منفرد".

وفي سياق سابق أعرب خالد قمر في تصريحات خاصة لصدى البلد" عن احترام الخماسي المستبعد لقرار الجهاز الفني لقيادة حسن من قائمة المعسكر المغلق مشيرا إلى تواجدهم داخل استاد الإسكندرية غدا " من أجل مؤازرة اللاعبين خلال مواجهة وادي دجلة.

وأشار خالد قمر إلى وجود تعاون بين الجهاز الفني بقيادة حسام حسن وكافة لاعبي الفريق دون وجود خلافات متابعا: “نحترم قرارات الجهاز الفني وحسام حسن يقدم كل ما لديه تجاه لاعبي الفريق”.