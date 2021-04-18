البطاطس وإنقاص الوزن.. تعرف على مدى ارتباطهما؟

عايز تخس كل بطاطس

إذا اتبعت نظامًا غذائيًا لفقدان الوزن ، فستحاول دائمًا تجنب تناول البطاطس لأنها غنية بالنشا والكربوهيدرات التي تمنع فقدان الوزن، لكن الحقيقة هي أن البطاطس تساعد في إنقاص الوزن، وفقا لما نشره موقع هيلثي.

1. محمل بفيتامين ج

عندما نريد الحصول على أطعمة غنية بفيتامين سي ، فإننا نفضل عمومًا الفواكه الحمضية ولا نفكر أبدًا في البطاطس. لكن الحقيقة هي أن البطاطس غنية جدًا بفيتامين سي وأن البطاطس متوسطة الحجم قد توفر ما يقرب من 45 في المائة من احتياجاتك اليومية من فيتامين سي.

2. يحسن الهضم

هناك اعتقاد شائع بأن البطاطس تجعلك تكتسب بعض الوزن ، ولكن الحقيقة هي أنه إذا كان الهدف هو إنقاص الوزن ، فعليك تناول البطاطس مع القشر. كما أن البطاطس غنية بالألياف مما يجعلها جزءًا حيويًا من نظام غذائي لفقدان الوزن.

3. يخفض ضغط الدم المرتفع

أثناء استخدام قشر البطاطس في الوصفات ، غالبًا ما نقشرها ثم نستخدمها. يعرف معظمنا أن قشور البطاطس مفيدة للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم. علاوة على ذلك ، فإن قشرة البطاطس غنية بالبوتاسيوم ، لذلك تلعب دورًا مهمًا في الحفاظ على ضغط الدم.

4. يساعد في إنقاص الوزن

ضد التصور الشائع بأن البطاطس يمكن أن تجعلك تكتسب الوزن ، إذا كنت تهدف إلى إنقاص الوزن ، فيمكنك التأكد من تناول البطاطس مع قشرتها. البطاطا غنية بالألياف مما يجعلها بدورها جزء حيوي من الحميات الغذائية لفقدان الوزن.

5. بمثابة حمية غذائية

لا يعرف معظم الناس أن البطاطس منخفضة جدًا في الصوديوم والسكر ولا تحتوي أيضًا على دهون. لذلك ، لن تكتسب البطاطس وزناً ، لكن إذا شويتها ودمجتها مع الإضافات غير الصحية ، فقد يزيد وزنك.

6. يحتوي على فيتامين ب 6

فيتامين ب 6 هو عنصر غذائي حيوي مطلوب للعمل الصحي للجسم. يساعد فيتامين ب 6 في إفراز هرمونات المخ المهمة. يمكن أن يوفر لك تناول 46 بالمائة من الكمية الموصى بها من فيتامين ب 6.