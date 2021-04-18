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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

خاص|ياسمين رئيس: شعبية فاتن حرفوش في"ملوك الجدعنة" غير مفتعلة

ياسمين رئيس
ياسمين رئيس

كشفت الفنانة ياسمين رئيس عن التحضيرات التي احتاجتها لتجسيد شخصية فتاة شعبية بمسلسل ملوك الجدعنة.

وقالت في تصريحات لـ صدى البلد: "فاتن حرفوش شخصية بعيدة تماما عن الشخصيات الشعبية التي قدمتها سواء في "فتاة المصنع" أو "من ضهر راجل" و"طرف ثالث"، فهي  تعليمها على قدها أو متوسط ولها لغتها التي تنبع من المكان الذي تعيش فيه وسط الحارة، لذلك اعتمدت على إحساسي بشكل كبير حتى تخرج فاتن بعيدا عن الافتعال.

وتابعت: “ساعدني في الوصول لكل تفاصيل الشخصية المخرج أحمد خالد موسى وأيضا عمرو سعد ومصطفى شعبان لأن لديهما خبرة طويلة في تقديم وأداء الشخصيات الشعبية ببراعة”.

يعرض مسلسل ملوك الجدعنة على قناة mbc مصر في تمام الساعة 1 ظهرًا و7 مساءً و12:30 منتصف الليل، وأيضًا على منصة شاهد vip.

ويشارك ياسمين رئيس في بطولة المسلسل النجوم مصطفى شعبان، عمرو سعد، رانيا يوسف، عمرو عبد الجليل، أحمد صفوت، دلال عبد العزيز، مع ظهور خاص للفنان القدير الراحل يوسف شعبان، ملوك الجدعنة من تأليف عبير سليمان، وإخراج أحمد خالد موسى.

ياسمين رئيس هي نجمة متميزة باختلاف الشخصيات التي قدمتها، نافست مؤخرًا في السينما المصرية بفيلم لص بغداد، والذي تجاوزت إيراداته الـ 33 مليون جنيه مصري، وأيضًا فيلمها المختلف بلاش تبوسني، كما جسّدت شخصية أم كلثوم في فيلمها العالمي البحث عن أم كلثوم، بجانب بطولتها لفيلم شيخ جاكسون، وهيبتا المحاضرة الأخيرة والذي يعتبر أعلى فيلم رومانسي مصري تحقيقًا للإيرادات، تعاونت مع النجم أحمد حلمي في صنع في مصر، وانطلقت مع المخرج القدير محمد خان في أولى بطولاتها السينمائية بفيلم فتاة المصنع، قدمت ياسمين العديد من الأعمال الدرامية الناجحة مثل أنا شهيرة أنا الخائن، طرف ثالث وعرض خاص، وتنتظر حاليًا إطلاق فيلمها قمر 14 قريبًا.

الفنانة ياسمين رئيس ياسمين رئيس فاتن حرفوش المخرج أحمد خالد موسى عمرو سعد مصطفى شعبان رانيا يوسف

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