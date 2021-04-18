فرنسا تهدد روسيا بفرض عقوبات بسبب سلوكها في أوكرانيا

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم السبت، ضرورة وضع خطوط حمراء واضحة مع روسيا.



وقال ماكرون، في مقابلة مع شبكة “سي.بي.إس” الأمريكية: "علينا تحديد خطوط حمراء واضحة مع روسيا"، مبديا استعداده لفرض عقوبات؛ في حال أبدت موسكو “سلوكا غير مقبول”.



وردا على سؤال، حول: احتمال اتخاذ تدابير ضد موسكو في حال اجتاحت أوكرانيا، في وقت تحشد روسيا قوات متزايدة على الحدود؛ قال ماكرون: "أعتقد أنه بعد سلوك غير مقبول؛ علينا بالفعل فرض عقوبات".



وأضاف: "أعتقد أنه يتحتم علينا تحديد خطوط حمراء واضحة مع روسيا".



وشدد ماكرون على أن العقوبات وحدها "غير كافية"، وأن من الأفضل إقامة "حوار بناء"، معتبرًا أن العقوبات تشكل "الطريقة الوحيدة لنكون ذوي صدقية".



واستطرد: "إننا بحاجة إلى حوار صريح ومنفتح مع روسيا".



وتهتم روسيا بنشر عشرات الآلاف من الجنود قرب حدودها مع أوكرانيا، وفي شبه جزيرة القرم التي ضمتها عام 2014، فيما استؤنفت المعارك أخيرا بعد توقفها، منذ التوصل إلى هدنة في صيف 2020.



وأكد ماكرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، الجمعة، دعمهما للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، داعيان روسيا إلى سحب قواتها من الحدود، والعمل سريعا لـ"خفض التوتر".