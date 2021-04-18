الكويت تدرس استئناف الرحلات الجوية مع عاصمة أوروبية

ذكرت صحيفة "القبس" الكويتية أن لجنة طوارئ كورونا في مجلس وزراء الكويت بحثت مقترحا مؤخرا بشأن بقيام الخطوط الجوية الكويتية بتشغيل خط "كويت - لندن - كويت".

ونقلت الصحيفة عن مصادر حكومية رفيعة المستوى قولها إن تشغيل الخط سيكون قريباً، وسيكون بواقع رحلتين يومياً.

وأوضحت المصادر أن الخطوط الجوية الكويتية، تنتظر رد وزارة الصحة، وأن هناك توجه حكومي للموافقة على فتح الرحلات.

وأشارت إلى أن الأمر مشروط بأن أن يتم تقييم موشرات الوضع الصحي في لندن، وعدم تفشي الوباء في الكويت حال تشغيل خط الطيران.

في وقت سابق، أعلنت الخطوط الجوية الكويتية أن مجلس إدارتها قبل استقالة عادل الصانع من منصب الرئيس التنفيذي للشركة.

وكلف مساعده لشؤون العمليات عيسى الحداد بمهامه بالوكالة بالإضافة إلى عمله، وذلك اعتبارا من يوم 11 أبريل الجاري.

وقالت الشركة، في بيان، إن مجلس الإدارة قدم "الشكر والامتنان للصانع على جهوده الطيبة في خدمة الناقل الوطني خلال فترة توليه منصب الرئيس التنفيذي متمنياً له دوام التوفيق والنجاح في المستقبل".