أصول الدين جامعة الأزهر تنظم مؤتمرا عن موقف أهل السنة من المذاهب الفكرية|تفاصيل

تنظم كلية أصول الدين والدعوة جامعة الأزهر بطنطا مؤتمرها الدولي الثاني تحت عنوان موقف أهل السنة والجماعة من التيارات والمذاهب الفكرية (الجهود – المناهج – القضايا).



صرح الدكتور أحمد أبو شنب عميد الكلية ورئيس المؤتمر، أن المؤتمر يقام على مدار يومي 15و16 أغسطس 2021، برعاية كريمة من فضيلة الإمـــــام الأكبر الدكتور أحمد الطــــــيب شيخ الأزهر الشريف ورئيس مجلس حكماء المسلمين، والدكتور محمد حسين المحرصاوي رئيس جامــــعة الأزهـــر، والدكتور محــــمد أبو زيد الأمير، نائب رئيس الجامعة للـــوجه البحـــري فرع طنطا، والدكتور محمود صديق نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.



وأوضح عميد الكلية أن المؤتمر الدولي الثاني للكلية يهدف إلى رصد وتقييم مواقف أهل السنة والجماعة من التيارات الفكرية قديما وحديثا؛ من حيث النتائج المعرفية، والأدوات المنهجية، بجانب تحرير المصطلحات المتعلقة بموضوع المؤتمر أو ذات الصلة به؛ من قبيل: (أهل السنة – الجماعة-الفرقة- الطائفة- المذهب- التيار-الاتجاه الفكري- التطرف-العنف-التكفير-الخروج-الاعتزال-الزندقة-الردة-الإلحاد) والعمل على تجلية موقف القرآن الكريم والسنة المطهرة من التفرق والفرق.



ويهدف المؤتمر إلى بيان مواقف أهل السنة والجماعة قديما وحديثا من التيارات الفكرية في مجالات الدراسات القرآنية، ودراسات السنة وعلومها، والدراسات العقدية، والجانب الدعوي، ودراسات الفقه والشريعة، والدراسات اللغوية والأدبية، و الدراسات التاريخية.



وأوضح، الدكتور إبراهيم عبد الرازق إبراهيم ويح وكيل الكلية ونائب رئيس المؤتمر، أن المؤتمر الدولي الثاني للكلية يسعى إلى دراسة منجز أهل السنة والجماعة النقدي للتيارات الفكرية: ذات الأبعاد الاجتماعية، والاقتصادية والعلمية، وتيارات الغلو والتطرف.ورصد جهود أهل السنة والجماعة في مواجهة: التيارات الباطنية، والتيارات المغالية في العقل، والتيارات المغالية في العلم، والتيارات الوافدة، وتقييم تلك الجهود.



إفادة العلماء المعاصرين من جهود قدامى علماء أهل السنة والجماعة في تحقيق أهداف المؤتمر.



كما يهدف المؤتمر الدولي الثاني لكلية أصول الدين والدعوة جامعة الأزهر بطنطا إلى التعرف على الأدوات المنهجية لكل من الأشاعرة والماتريدية وأهل الحديث في مواجهة التيارات المنحرفة، وتقييمها وتطويرها.و بيان المنجز الكبير الذي كان للأزهر الشريف في هذا الشأن. والإجابة عن أسئلة: لماذا اختار الأزهر عبر تأسيسه الثاني تمثيل أهل السنة والجماعة؟ وما تجليات هذا التمثيل؟ وما تقييمه؟ وما أبرز رموزه؟



كما تتناول محاور المؤتمر مواقف أهل السنة والجماعة قديما وحديثا من التيارات الفكرية:

في الدراسات القرآنية: (التأويلات الباطنية والحداثية- تأويلات المعتزلة والخوارج - تفسيرات القاديانيين والبهائيين- دعوى تاريخية القرآن-الموقف من التفسيرين: العلمي والعددي- الموقف من المشككين في أصالة القرآن الكريم)



في دراسات السنة وعلومها (تيار: إنكار حجية السنة- التشكيك في المحدثين- إثارة الشبهات حول السنة متنا وسندا)



في الدراسات العقدية والفلسفية (علم الكلام الجديد-مواجهة الإلحاد والمادية والتغريب-الدعوة للديانة الإبراهيمية-الماسونية-دعوى صراع الحضارت- العلمانية- العولمة الثقافية)



في الجانب الدعوي (مواقف دعاة قدامى ومعاصرين من التيارات الفكرية: العلمانية - العولمة الثقافية – التغريب – الغزو الفكري - عبادة الشيطان -البراجماتية)



في دراسات الفقه والشريعة (دعوى عدم صلاحية الشريعة -نقد الآراء الفقهية لحزب التحرير)

في الدراسات اللغوية والأدبية (تيار العامية -انتقاص الفصحى- الاتجاهات الحداثية في الأدب-اللغة والاستلاب الحضاري)



في الدراسات التاريخية (إشكاليات المصادر-التفسير المادي للتاريخ) بجانب تناول محاور المؤتمر نقض أهل السنة والجماعة قديما وحديثا لانحرافات التيارات:



ذات الأبعاد الاجتماعية (الشعوبية- النسوية-الجنس الثالث – المرأة المستقلة- الداروينية الاجتماعية)

ذات الأبعاد الاقتصادية:

(الاشتراكية-الرأسمالية -الماركسية-العولمة الاقتصادية.

ذات الأبعاد العلمية (المادية-الاشتراكية العلمية- -عبادة العلم- حتمية القوانين الطبيعية- التطور الحيوي)

الغالية والمتطرفة. (جماعات وأحزاب التطرف والعنف والتكفير والإرهاب والعنصرية- الفهم الخاطئ للولاء والبراء).

