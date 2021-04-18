السواق رفض| وزير النقل يكشف مفاجأة في حادث أتوبيس أسيوط المتفحّم..فيديو

كشف الفريق كامل الوزير، وزير النقل، تفاصيل وملابسات حادث اتوبيس أسيوط.

وقال كامل الوزير في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" الحادث كان بسبب قيام سائق الأتوبيس بالسير في الطريق المعاكس مسافة 9 كيلو متر".

وتابع كامل الوزير :" طريق أسيوط البحر الأحمر طوله 145 كيلو مترا وبعد تولي المسؤولية كلفني الرئيس السيسي بالقضاء على أي طريق حارة واحدة فقط، والطريق أصبح اتجاهين وليس اتجاها واحدا ".

وأكمل كامل الوزير :" المصابون أكدوا للسائق بضرورة السير في الطريق السليم وليس الطريق المعاكس في طريق سوهاج البحر الأحمر ولكنه رفض".

ولفت كامل الوزير :" الطريق السليم جديد وانتهت طبقة الاسفلت بها بطول 40 كيلو مترا "، مضيفا :" في كل دول العالم الطرق الرئيسية خارج المدن لا يتم إنارتها ويتم الاعتماد على انارة السيارات والعواكس على الطريق، والسيارة المقابلة للاتوبيس كانت محملة بالأسمنت وليست مواد بترولية ".



