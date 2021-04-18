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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

درة: أوظف شكلي لخدمة الشخصية

صدى البلد

أكدت الفنانة درة أنها لا تعتمد على شكلها فقط موضحة أن هذا لا يهمها وضربت مثل بفيلم الكاهن وقالت "أنا في فيلم “الكاهن” أظهر من خلاله بشخصية مختلفة ولا تعتمد على الشكل نهائيا، ولا يوجد به تغييرات كثيرة في الملابس، فأنا أوظف شكلي لخدمة الشخصية التى ألعبها.

يعرض لـ درة حاليا مسلسل "بين السما والأرض" وهو مأخوذ عن قصة للروائي الكبير نجيب محفوظ، وتدور أحداث المسلسل حول يوم واحد لمجموعة من الأشخاص داخل المصعد الكهربائى، لكل واحد منهم حكاية مختلفة ويحدث لهم العديد من المواقف.

مسلسل "بين السما والأرض" مكون من 15 حلقة، قصة نجيب محفوظ، سيناريو وحوار إسلام حافظ، إخراج محمد العدل، ويشارك في بطولته هاني سلامة، درة، أحمد بدير، أحمد رزق، نجلاء بدر، يسرا اللوزي، محمود الليثي، أحمد السلكاوي، ندى موسى.

وتلقى بطل العمل هاني سلامة سؤالا عبر أحد منشوراته على انستجرام حول سبب عرض المسلسل في 15 حلقة فقط، ليجيب قائلا: "إن شاء الله متكونش قليلة، إيقاع أسرع وملل أقل، 15 حلقة مناسب جدا لقصة المسلسل، وزي ما قولت قبل كده ده توبها، إن شاء الله المسلسل يعجبكم".

الفنانة درة لكاهن بين السما والأرض محمود الليثي ندى موسى

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