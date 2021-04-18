"بندوّر عليه ومش هنسيبه".. تعليق وزير النقل على شاب ينام أسفل القطار
استنكر كامل الوزير وزير النقل، سلوكيات بعض المواطنين في التعامل مع مرفق السكك الحديد، التي تعرض حياتهم للخطر وتؤدي إلى انخفاض مستوى الخدمة المقدمة لهم .
وقال كامل الوزير في مداخلة هاتفية بالإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "لقيت فيديو شاب ينام أسفل القضبان وكان مبسوطا أنه نايم تحت القطار ".
وأضاف كامل الوزير: "لو الجرار أو القطار به شبكة أمامية كان الشاب ده مات فورا".
وتابع كامل الوزير: "أصدقاء هذا الشاب كانوا فرحانين بقيام الشب بالنوم أسفل القطار وإحنا بندور على الشاب ده وهنجيبه مش هنسيبه".
ولفت كامل الوزير :" لقيت فيديو لشاب آخر يجري فوق القطر وبينط على كوبري المشاه الذي يقطع السكك الحديد، معلقا :" هل هذا يعقل".