ذكرى رحيل عزيزة حلمي .. جسدت مريم العذراء وتزوجت كاتب وروائي شهير

تحل اليوم ذكرى وفاة الفنانة عزيزة حلمى التي رحلت عن عالمنا عام 1994 واشتهرت بعدد من الأدوار الدرامية وتحديدا دور الأم الذي قدمته بحرفية شديدة.

تزوجت عزيزة حلمى من الكاتب الروائي علي الزرقاني ورزقا بولد توفي بسبب وعكة صحية شديدة وعاشت بعدها حياة مأساوية.

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برعت عزيزة حلمي فى أداء دور السيدة مريم العذراء في فيلم "حياة والأم السيد المسيح" مع المخرج محمد عبد الجواد لتصبح أول فنانة تقديم هذه الشخصية على الشاشة.

ومن أشهر أدوارها على الشاشة "عدل السماء" و"القاتلة" و"ظلموني الناس" و"بلال مؤذن الرسول" و"حماتي قنبلة ذرية" و"يسقط الاستعمار" و"الوسادة الخالية" و"المتمردة" و"هذا الرجل أحبه".