محمد إمام عن محمود حافظ: من الممثلين الجامدين اللي اشتغلت معاهم

أشاد الفنان محمد إمام، بالفنان محمود حافظ، الذي يشاركة مسلسل "النمر" المعروض في الموسم الرمضاني الحالي.



وكتب محمد إمام، عبر حسابه على “إنستجرام”، معلقا على صورة تجمعهما سويا: “محمود حافظ من الممثلين الجامدين اللي اشتغلت معاهم.. حقيقي كنا بنموت من الضحك واحنا بنصور مشاهدنا.. مبسوط بيك يا حودة.. واستمتعت بالشغل معاك جدا، استنوا نوح وسكلانس الأيام اللي جاية، هو نوح صحيح ولا مين؟”.



ويشارك فى مسلسل "النمر" إلى جانب محمد إمام كل من الفنانين “هنا الزاهد، ومحمد رياض، ونرمين الفقي، وبيومي فؤاد، وخالد أنور، ومحمود حافظ، وولاء الشريف، ومحمد مهران، وأحمد حلاوة، وحجاج عبدالعظيم، وأحمد حلاوة، وأحمد عبد الله محمود، ومؤمن نور”.



وتلقى الفنان محمد عادل إمام، إشادات واسعة، في رمضان من العام الماضي؛ بعد مشاركته في مسلسل هوجان، الذي دارت أحداثه حول تورط الشاب "هوجان" ذو القدرات الخارقة، في مقتل “سليمان” دفاعًا عن “بهلول”، ثم يتورط في سرقة فيلا مع لطفي وحورس ونوجة، لكن كمال اللباد يستغل قوة “هوجان” بجعله حارسا شخصيا له، في حين تواصل “وردة” بحثها عنه والتقرب منه؛ لكي تتزوجه.



ويعرض مسلسل النمر، بطولة الفنان محمد إمام، على قنوات “الحياة، الحياة مسلسلات، أبو ظبي، أبو ظبي دراما”، وكلك على منصتي “شاهد- Watch iT”.