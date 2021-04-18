أخبار التوك شو.. أحمد موسى: اعتصام رابعة مسلح والإخوان ولعوا في البلد.. ومفاجأة في حادث أتوبيس أسيوط المتفحّم

تناولت برامج التوك شو، أمس السبت، عددا من القضايا والموضوعات، نرصدها لكم خلال التقرير الآتي:

أحمد موسى: اعتصام رابعة مسلح.. والإخوان ولعوا في البلد.. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، تعليقا على حلقة فض اعتصام رابعة في مسلسل الاختيار 2،: "اعتصام فض رابعة كان مسلح وبه بنادق وقنابل مولوتوف".

السواق رفض| وزير النقل يكشف مفاجأة في حادث أتوبيس أسيوط المتفحّم..فيديو

كشف الفريق كامل الوزير، وزير النقل، تفاصيل وملابسات حادث أتوبيس أسيوط.

تسجيل صوتي.. الإرهابي صفوت حجازي يعترف بوجود أسلحة داخل إعتصام رابعة

عرض الإعلامي أحمد موسى، تسجيل صوتي بين الإرهابي صفوت حجازي وحازم صلاح أبو إسماعيل إبان اعتصام رابعة المسلح، وتأكيد صفوت حجازي على وجود سلاح داخل اعتصام رابعة المسلح .



فيه الأكبر منه.. فنانة مصرية تتوعد رامز جلال بعد السخرية من زوجها.. فيديو

علقت الفنانة نادية مصطفى، على سخرية الفنان رامز جلال من زوجها.

أحمد بلال: سأترشح في إنتخابات الأهلي المقبلة.. فيديو

أعلن أحمد بلال، لاعب الأهلي السابق، خوضه انتخابات النادي المقبلة.



حمو بيكا: اتعملي عمل وقفلي شغلي| فيديو

كشف مغني المهرجانات حمو بيكا لأول مرة أسرارا وكواليس عن حياته الشخصية والفنية، وسبب غلقه لمكان عمله في منطقة البيطاش بحي العجمى بمحافظة الإسكندرية.



بعد اكتشاف المقلب.. مجدي قفشة: أمى كانت بتقولى نفسى أشوفك مع رامز جلال

وقع محمد مجدى قفشة نجم النادى الاهلى ومنتخب مصر ضحية رامز جلال الليلة فى برنامجه "رامز عقله طار".

لو حسيت بوجع صدر ونهجان.. حسام موافي يوجه نصيحة مهمة للمواطنين

قال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، إن مرضي “السكر والضغط” يمثلان أحد عوامل خطورة على القلب والشريان التاجي، ولا بد من المتابعة مع طبيب، مضيفا: “علاج الضغط والسكر سهل جدا”.