عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو.. أحمد موسى: اعتصام رابعة مسلح والإخوان ولعوا في البلد.. ومفاجأة في حادث أتوبيس أسيوط المتفحّم

اخبار التوك شو
اخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو، أمس السبت، عددا من القضايا والموضوعات، نرصدها لكم خلال التقرير الآتي:

أحمد موسى: اعتصام رابعة مسلح.. والإخوان ولعوا في البلد.. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى،  تعليقا على حلقة فض اعتصام رابعة في مسلسل الاختيار 2،:  "اعتصام فض رابعة كان مسلح وبه بنادق وقنابل مولوتوف".

 

السواق رفض| وزير النقل يكشف مفاجأة في حادث أتوبيس أسيوط المتفحّم..فيديو

كشف الفريق كامل الوزير، وزير النقل، تفاصيل وملابسات حادث أتوبيس أسيوط.

 

تسجيل صوتي.. الإرهابي صفوت حجازي يعترف بوجود أسلحة داخل إعتصام رابعة

عرض الإعلامي أحمد موسى، تسجيل صوتي بين الإرهابي صفوت حجازي وحازم صلاح أبو إسماعيل إبان اعتصام رابعة المسلح، وتأكيد صفوت حجازي على وجود سلاح داخل اعتصام رابعة المسلح .


فيه الأكبر منه.. فنانة مصرية تتوعد رامز جلال بعد السخرية من زوجها.. فيديو

علقت الفنانة نادية مصطفى، على سخرية الفنان رامز جلال من زوجها.

 

أحمد بلال: سأترشح في إنتخابات الأهلي المقبلة.. فيديو

أعلن أحمد بلال، لاعب الأهلي السابق، خوضه انتخابات النادي المقبلة.


حمو بيكا: اتعملي عمل وقفلي شغلي| فيديو

كشف مغني المهرجانات حمو بيكا لأول مرة أسرارا وكواليس عن حياته الشخصية والفنية، وسبب غلقه لمكان عمله في منطقة البيطاش بحي العجمى بمحافظة الإسكندرية.


بعد اكتشاف المقلب.. مجدي قفشة: أمى كانت بتقولى نفسى أشوفك مع رامز جلال

وقع محمد مجدى قفشة نجم النادى الاهلى ومنتخب مصر ضحية رامز جلال الليلة فى برنامجه "رامز عقله طار".

 

لو حسيت بوجع صدر ونهجان.. حسام موافي يوجه نصيحة مهمة للمواطنين

قال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني،  إن مرضي “السكر والضغط” يمثلان أحد عوامل خطورة على القلب والشريان التاجي، ولا بد من المتابعة مع طبيب، مضيفا: “علاج الضغط والسكر سهل جدا”.

أحمد موسى اخبار التوك شو أحمد بلال وزير النقل رامز جلال مجدي أفشة

ترشيحاتنا

تعرف على موعد الإفطار وعدد ساعات الصيام اليوم

حصيلة وفيات كورونا حول العالم تتخطى الـ3 ملايين

في 6 خطوات.. أفضل النصائح لقائدي السيارات أثناء السفر خلال شهر رمضان

طلب إحاطة لوزير التعليم بشأن مواصفات ورقة امتحانات الثانوية العامة

أخبار التوك شو.. أحمد موسى: اعتصام رابعة مسلح والإخوان ولعوا في البلد.. ومفاجأة في حادث أتوبيس أسيوط المتفحّم

تعرف على موعد استئناف البناء في المدن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري الممتاز والقنوات الناقلة

كفارة الجماع في نهار رمضان وهل تجب على الزوج فقط؟ اعرف آراء الفقهاء

إصابات كورونا تقترب من 1000 حالة يوميا.. هل تقرر الحكومة إجراءات جديدة في رمضان؟

الأول من نوعه في الربيع.. الأرصاد تحذر: منخفض جوي يضرب البلاد خلال ساعات

سامح سامي يعلن انفصاله عن هالة صدقى على الهواء

هل وقت الإفطار يبدأ مع أذان المغرب أم يجب الانتظار للتشهد؟ الإفتاء توضح

اليوم.. تطبيق المواعيد الجديدة للمحال من 7 صباحا إلى 11 مساء

أحمد خالد صالح يكشف تفاصيل الساعات الأخيرة قبل رحيل والدته

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التوقيت.. لهذا السبب ندم الأمير هاري وميجان ماركل على بث مقابلة أوبرا

خبير ملكي يكشف رأي الأمير فيليب في مقابلة هاري وميجان ماركل مع أوبرا

في ظل خلافه مع عائلته.. أين يقيم الأمير هاري بعد عودته إلى بريطانيا

خطأ غير مقصود يحول امرأة معدمة إلى مليونيرة في لحظات.. ما القصة؟

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

أحمد فريد يكتب: 25 سر من أسرار الفضاء (3 )

د. محمد يوسف يكتب: الزراعة الذكية وتعظيم الإستفادة من الموارد المائية

د. هادي التونسي يكتب: غابة الحب

عمر الغنيمي يكتب: كورونا لا يعرف إلا الحزم

د. سعاد شريف تكتب: البدائل الأمنة لعلبة الصفيح القاتلة (السمنة المهدرجة)

رمضان البيه يكتب: شهر الرحمة والبركات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

السيد العادلى

أنا والأستاذ..!!

د.سالم الكتبي

هل تقع إدارة بايدن في فخ الملالي؟

إبراهيم شعبان

عبقرية السياسة الخارجية المصرية في سنوات الفوضى «3-3»

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: المؤسستية الجديدة

كريمة أبو العينين

مصر الحديثة والرئيس

د.مجدي بدران

أسرار حساسية البعوض

أحمد فرغلى رضوان

لا صوت فوق عودة «شريهان».. وتألق الممثلين

عاطف عبد الستار

رسائل العميقة فى 3 مسلسلات رمضانية

اﻟﻤﺰﻳﺪ