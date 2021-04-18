شاهد .. مواطن يعثر على طفل رضيع داخل كيس قمامة بطنطا

شهدت مدينة طنطا بمحافظة الغربية في الساعات الأولى من صباح اليوم واقعة عثور مواطن يدعى إبراهيم محمد سلام، على رضيع داخل كيس قمامة بإحدي تلال الزبالة بشارع حسن حسيب دائرة حي ثان طنطا .

وكشف المواطن أنه كان متوجها لشراء مستلزمات السحور وفجأة سمع صوت رضيع في حالة بكاء وعندما اقترب وجده في شنطة قمامة.

وأوضح المواطن أنه أبلغ الجهات الشرطية للبدء في عمل المحضر الرسمي وإجراء التحريات اللازمة حول الواقعة.

كما باشر المواطن تسليم الطفل لمستشفى المنشاوي العام لإيداعه بدار رعاية الطفل "الحضانة" .

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

شاهد .. مواطن يعثر علي طفل رضيع داخل كيس زباله بطنطا وإيداعه بدار الرعايه

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