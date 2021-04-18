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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

الحمل كبير.. رد صادم من رئيس جامعة سوهاج على مدعي استقرار وضع كورونا

صدى البلد

نشر الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، منشورًا يُعلن من خلاله ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا المُستجد، موضحًا أن الاعتراف بذلك ليس عيبًا.

قال أحمد عزيز في المنشور: "ليس عيبًا ولا جريمة أن نعترف بزيادة الأعداد المصابة في سوهاج.. فالاعتراف بالوضع الحقيقي بالمحافظة يدعونا إلى ضرورة اتخاذ المزيد من الإجراءات الإحترازية.. الحمل كبير على الأطباء والمستشفيات فعلينا التكاتف حتى تمر هذه الأزمة الكبيرة".

وناشد الدكتور محمود فهمي منصور، نقيب أطباء سوهاج بالمحافظة، اللواء طارق الفقي، محافظ الإقليم، بفرض حظر التجوال بجميع المراكز  فترة ما، لمواجهة تفشي فيروس كورونا المُستجد بين المواطنين.

جاء ذلك خلال منشور كتبه منذ بضعة دقائق ونشره عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، وجاء في المنشور: "بعد الانتشار الكبير لفيروس الكورونا اللعين فى محافظة سوهاج وبعد ازدياد اعداد الوفيات وبينهم الشباب وبعد أن تأكدنا من عدم التزام الكثيرين من المواطنين بالاجراءات الوقائية والاحترازية وبعد امتلاء المستشفيات بالحالات وعدم توفر الأسرة للحالات الجديدة، وبعد أن رأينا كيف ينتشر المرض والوباء بسرعة فإنني أطلب من المسئولين عن سوهاج واخص بالذكر المحافظ أن يعلنوا حظر التجوال ومواجهة الموقف بهذا الإجراء مبدئيًا وإلا فسينتشر الوباء اكثر واكثر".

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واختتم منشوره داعيًا المولى عز وجل أن يلطف بنا ويرحمنا برحمته الواسعة قائلاً:"اللهم الطف بنا فيما جرت به المقادير".

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