غيابات مؤثرة.. التشكيل المتوقع لـ الأهلي أمام الزمالك في قمة الدوري

يلتقي في التاسعة والنصف من مساء اليوم، الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مع نظيره، الزمالك، في قمة الدوري الممتاز، وهي المباراة المؤجلة من الأسبوع الرابع للدوري.

ويدخل الأهلي المباراة، وسط ظروف صعبة للغاية، في ظل النقص العددي الكبير الذي يعاني منه الفريق؛ بسبب الغيابات، حيث يغيب كل من “محمد الشناوى وياسر إبرهيم وعلي معلول ومحمود وحيد ومحمد هاني وحمدي فتحي وجونيور أجايي”.

ووفقا للغيابات المؤثرة في صفوف الأهلي؛ من المتوقع أن يبدأ الجنوب إفريقي، بيتسو موسيماني، المدير الفني، المباراة، بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: علي لطفي.

الدفاع: أحمد رمضان بيكهام – بدر بانون – رامي ربيعة – أيمن أشرف.

الوسط: عمرو السولية – أليو ديانج – محمد مجدي "أفشة".

الهجوم: محمد شريف– حسين الشحات – طاهر محمد طاهر.