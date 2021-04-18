فرنسا تفرض حجراً صحياً على الوافدين من 4 دول

أعلنت فرنسا فرض حجرا صحيا إلزاميا مدته 10 أيام على المسافرين الوافدين من البرازيل والأرجنتين وتشيلي وجنوب إفريقيا، وذلك لمواجهة تفشي اسلالات المتحورة من فيروس كورونا "كوفيد-19".

وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس" أن باريس ستواصل تسيير رحلات جوية مع الأرجنتين وتشيلي وجنوب إفريقيا، بينما أعلنت في وقت سابق تعليق الروحلات الجوية مع البرازيل للحد من انتشار النسخة المتحورة من الفيروس التي تُعتبر أكثر خطورة وقدرة على العدوى،

ومن المقرر أن تمدد السلطات الفرنسية هذا التعليق حتى يوم الجمعة 23 إبريل الجاري، بحسب الوكالة.

وبشأن استمرار الرحلات مع الأرجنتين وتشيلي وجنوب إفريقيا، قالت الحكومة الفرنسية إن وجود نسخ متحورة من الفيروس في هذه البلدان "لا يصل إلى المستويات التي لوحِظت في البرازيل"، لكنه سيتوجب حاليا على المسافرين من هذه الدول وكذلك من البرازيل، الخضوع لحجر مدته 10 أيام إضافة إلى تقييد أوقات الخروج، مع زيادة قيمة الغرامات.

وقال مكتب رئيس الحكومة الفرنسية ""سيتم إنشاء نظام قبل الصعود إلى الطائرة ومن ثم عند الوصول، للتحقق من وجود مكان للحجر الصحي يتكيّف مع المتطلبات الصحية"، على أن تتأكد قوات الشرطة والدرك الوطني من الامتثال للحجر الصحي في المنزل، وسيترافق ذلك مع تشديد الغرامات حال عدم التقيد بالحجر.