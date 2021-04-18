مفاجأة كارتيرون .. التشكيل المتوقع لـ الزمالك أمام الأهلي فى قمة الدوري

يلتقى فى التاسعة والنصف مساء اليوم الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك مع الأهلى فى قمة الدورى الممتاز فى المباراة المؤجلة بينهما من الأسبوع الرابع للدورى.

ويحتل الزمالك قمة الدورى برصيد 33 نقطة جمعهم من 14 مباراة خاضهم حتى الآن فى بطولة الدورى.

ويدخل الزمالك وسط رغبة فى محو آثار الخروج من دورى أبطال إفريقيا فضلا عن اكتمال صفوفه بشكل كبير ولا توجد أى غيابات مؤثرة بصفوف الفريق.

ومن المتوقع أن يعتمد الفرنسى باتريس كارتيرون على العناصر وأصحاب الخبرات فى الفريق فى تلك المباراة.

ويتوقع أن يبدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمود جنش

الدفاع: محمد عبدالشافي – محمود الونش – محمود علاء – حازم إمام

الوسط : طارق حامد – فرجانى ساسي – يوسف أوباما

الهجوم : شيكابالا – أشرف بن شرقي -سيف الدين الجزيري