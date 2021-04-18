لجنة الجبلاية المؤقتة تغيب عن قمة الأهلي والزمالك.. اعرف السبب

يغيب مسؤلو اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة، عن مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، المقرر إقامتها مساء اليوم الأحد، والمؤجلة من الجولة الرابعة بالدوري الممتاز.

وأكد رئيس اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة، أن أعضاء اللجنة، يقتصر حضورهم في مباريات القمة بين الأهلي والزمالك، على مباريات كأس مصر.

وأعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، طاقم الحكام المكلف بإدارة مباراة الزمالك والأهلي اليوم، المؤجلة من الأسبوع الرابع لمسابقة الدوري الممتاز، على النحو التالي:



- محمود البنا "حكم ساحة".

- محمود أبو الرجال "مساعد حكم".

- أحمد توفيق طلب "مساعد حكم".

- محمد معروف "حكم رابع".

- محمد عادل "حكم فيديو".

- محمود عاشور "حكم مساعد فيديو".