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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

فنان بدرجة محارب ..شاهد | ذكريات أحمد فؤاد سليم عن حرب أكتوبر

أحمد فؤاد سليم
أحمد فؤاد سليم

قال الفنان احمد فؤاد سليم ، أن خدمتي في القوات المسلحة علمتني الضبط والربط والنظام وزودت فهمي للمسؤولية  وفي بداية دخولي إلي القوات المسلحة " كنت بعيط " كل يوم  بسبب إنني اشعر أن هناك من يتحكم بي ويصدر إلي التعليمات والأوامر .

واضاف أحمد فؤاد سليم خلال لقائه في برنامج " المواجهة "المذاع علي قناه " اكسترا نيوز " ، إنني تأثرت بجميع القادة الذين تعاملت معهم  في حرب أكتوبر بلا استثناء وكان منهم اللواء حسن يوسف وهو الذى  علمني كيفية رسم الخريطة لأنني كنت أقوم برسم خريطة طلعات العدو علي ورق واعرضها علي القادة لتحليل تحركات العدو  كان هذا في حرب الاستنزاف قبل حرب أكتوبر 73   .

واوضح أحمد فؤاد سليم: اننى ترقيت في القوات المسلحة في مراحل مختلفة ولأسباب مختلفة تعلمت علي مدفع يقوم بضرب الف طلقة في الدقيقة وكان مضاد للطيران وهذا كان في سفاجا أسفل جبل عتاقة  .

وتابع : أن الضرب في ذلك الوقت كان بناء علي أوامر ولكن بعد النكسة صرح لنا الضرب بدون أوامر اذا رأينا أي تحركات للعدو .

الفنان احمد فؤاد سليم أحمد فؤاد سليم أكتوبر التوك شو حرب اكتوبر حرب 73

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