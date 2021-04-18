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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مسلسل النمر

مسلسل النمر الحلقة ٥ : محمد إمام ينقذ بيومى فؤاد من الموت

صدى البلد

انطلقت خامس حلقات مسلسل النمر للفنان محمد إمام والذى يذاع على قناة الحياة فى تمام الساعة الحادية عشرة إلا ربعًا، وهذه بعض الأحداث المثيرة نستعرضها فى السطور التالية..

علمت "ملك" هنا الزاهد خيانة خطيبها "حسن الحلق" لها وزواجه من صديقتها "فريدة الحاوى " ولاء الشريف.

وفسخت "ملك" هنا الزاهد خطبتها من "حسن الحلق" خالد انور.

وتذهب "ملك" هنا الزاهد الى والدها الشيمى "محمد رياض" وتطلب منه ألا يتعامل مع عنتر الحلق " بيومى فؤاد " مرة أخرى .

ويذهب " نوح" الى "لوكس" و" الحمبولى" ويتصالحوا ،وينقذ "نوح" محمد إمام "عنتر الحلق" من الموت بعد تعرضه لأزمة قلبية.

يشارك فى مسلسل "النمر" إلى جانب محمد إمام كل من هنا الزاهد، ومحمد رياض، ونيرمين الفقي، وبيومي فؤاد، وخالد أنور، ومحمود حافظ، وولاء الشريف، ومحمد مهران، وأحمد حلاوة، وحجاج عبدالعظيم، وأحمد حلاوة، وأحمد عبد الله محمود، ومؤمن نور.

وتلقى الفنان محمد عادل إمام، إشادات واسعة، في رمضان من العام الماضي، بعد مشاركته في مسلسل هوجان، والذي تدور أحداثه حول تورط الشاب هوجان ذو القدرات الخارقة في مقتل سليمان دفاعًا عن بهلول، ثم يتورط في سرقة فيلا مع لطفي وحورس ونوجة، لكن كمال اللباد يستغل قوة هوجان بجعله حارس شخصي له، في حين تواصل وردة بحثها عنه والتقرب منه لكي تتزوجه.

ويعرض مسلسل النمر بطولة الفنان محمد إمام على  قناة الحياة، والحياة مسلسلات، قناة أبو ظبي، أبو ظبي دراما، منصة شاهد ،منصة Watch iT.

محمود حافظ بيومي فؤاد هنا الزاهد نرمين الفقي محمد رياض محمد مهران مسلسل النمر أحمد حلاوة

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