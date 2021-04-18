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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

في هذا التاريخ| اتحاد الكرة يحسم مصير قمة الشباب بين الأهلى والزمالك

صدى البلد

حددت اللجنة الثلاثية المؤقتة لاتحاد الكرة موعد حسم مصير قمة دورى الشباب بين الأهلي وغريمه التقليدى نادى الزمالك.

 

وتمسكت اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة بحسم مصير قمة دورى الشباب سواء بإقامته وتحديد موعد جديد أوإلغاء المسابقة المحلية وذلك بعد إنتهاء شهر رمضان المعظم.

 

اللجنة الثلاثية المؤقتة قررت تأجيل إقامة مباراة حسم اللقب بين الاهلى والزمالك فى دورى الشباب إلى أجل غير مسمى.

 

ويغيب مسئولو اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة عن حضور مباراة القمة بين الأهلي والزمالك المقرر إقامتها مساء اليوم الأحد فى اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة بالدورى الممتاز.

 

وأكد رئيس اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة أن أعضاء اللجنة يقتصر حضورهم فى مباريات القمة بين الأهلي والزمالك على مباريات كأس مصر.

 

وأعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، طاقم الحكام المكلف بإدارة مباراة الزمالك والأهلي غدا المؤجلة من الأسبوع الرابع لمسابقة الدوري الممتاز على النحو التالي:


محمود البنا "حكم ساحة"
محمود ابو الرجال "مساعد حكم"
أحمد توفيق طلب "مساعد حكم"
محمد معروف "حكم رابع"
محمد عادل "حكم فيديو"
محمود عاشور "حكم مساعد فيديو"

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