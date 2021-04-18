ضبط 316 شيشة بحملات ليلية على المقاهي والمطاعم فى سوهاج

شدد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج على تكثيف حملات الرقابة والتفتيش على المقاهي والمحلات ووسائل المواصلات والأماكن العامة، لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وقامت الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، بالتعاون مع مراكز وأقسام الشرطة، وشرطة المرافق بتنفيذ حملات ليلية استمرت حتى الساعات الأولى من صباح اليوم، استهدفت المقاهي والكافيهات والمحلات ووسائل المواصلات، حيث أسفرت تلك الحملات عن مصادرة ٣١٦ شيشة، و١٠٣ مضبوطات متنوعة، وتحرير ٦١ محضر مخالفات، و٤٣ غرامة فورية لعدم ارتداء الكمامة.

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وقامت الوحدة المحلية لحي شرق سوهاج بالتعاون مع شرطة المرافق بحملة مكبرة استهدفت عدد من المقاهي والمحلات بنطاق الحي، و أسفرت عن مصادرة ٤٥ شيشة، وتحرير ٧ محاضر مخالفات لعدم تطبيق الإجراءات الإحترازية، كما قامت الوحدة المحلية لحي غرب سوهاج بمصادرة ٥١ شيشة، و٢٥ مضبوطات متنوعه، وتحرير ٥ محاضر مخالفات.

كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج، بحملات مكبرة استهدفت عدد من المقاهي والمحلات بمختلف قرى المركز واسفرت تلك الحملات عن مصادرة ٥٦ شيشة، وتحرير ١٦ محضر مخالفات لعدم الإلتزام بالإجراءات الاحترازيه.

وفي مركز ومدينة جهينة قامت الوحدة المحلية بحملة مكبرة للمرور ومتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازيه بالمحلات والمطاعم وموقف سيارات جهينه، واسفرت الحملة عن تحرير ٨ محاضر مخالفات، وتحصيل ١٦ غرامة فورية لعدم ارتداء الكمامة.

كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا بحملات استهدفت المقاهي والمحلات، و أسفرت عن مصادرة ٢٥ شيشة، وفي مركز ومدينة المنشاة تم مصادرة ١١ شيشة، وتحرير ٧ مخالفات فورية لعدم ارتداء الكمامة.

وفي مركز ومدينة ساقلتة تم مصادرة ١٦ شيشة، وتحرير ١٥ غرامة فورية لعدم ارتداء الكمامة، كما قامت الوحدات المحلية بدار السلام والمراغه بحملات اسفرت عن مصادرة ٣٧ شيشة، وتحرير عدد من محاضر المخالفات.

وشنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة جرجا حملة مكبرة استهدفت المقاهي والمحلات والكافيهات، و أسفرت عن مصادرة ٧٥ شيشة، و٧٨ مضبوطات متنوعه، وتحرير ٢٥ محضر مخالفات للإجراءات الاحترازية.

وأكد محافظ سوهاج على تكثيف الحملات بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، وتطبيق القانون بكل حزم على المخالفين، مناشدا المواطنين بتطبيق الإجراءات الاحترازيه والابتعاد عن التجمعات وارتداء الكمامة، حفاظا على سلامتهم.