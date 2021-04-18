عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط 316 شيشة بحملات ليلية على المقاهي والمطاعم فى سوهاج

صدى البلد

شدد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج على تكثيف حملات الرقابة والتفتيش على المقاهي والمحلات ووسائل المواصلات والأماكن العامة، لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وقامت الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، بالتعاون مع مراكز وأقسام الشرطة، وشرطة المرافق بتنفيذ حملات ليلية استمرت حتى الساعات الأولى من صباح اليوم، استهدفت المقاهي والكافيهات والمحلات ووسائل المواصلات، حيث أسفرت تلك الحملات عن مصادرة ٣١٦ شيشة، و١٠٣ مضبوطات متنوعة، وتحرير ٦١ محضر مخالفات، و٤٣ غرامة فورية لعدم ارتداء الكمامة.

معاناة يومية.. أهالي جزيرة الخذندارية بسوهاج يُعانون الوصول إلى ضفة المركز.. والكوبري حلم طال انتظاره

وقامت الوحدة المحلية لحي شرق سوهاج بالتعاون مع شرطة المرافق بحملة مكبرة استهدفت عدد من المقاهي والمحلات بنطاق الحي، و أسفرت عن مصادرة ٤٥ شيشة، وتحرير ٧ محاضر مخالفات لعدم تطبيق الإجراءات الإحترازية، كما قامت الوحدة المحلية لحي غرب سوهاج بمصادرة ٥١ شيشة، و٢٥ مضبوطات متنوعه، وتحرير ٥ محاضر مخالفات.

كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج، بحملات مكبرة استهدفت عدد من المقاهي والمحلات بمختلف قرى المركز واسفرت تلك الحملات عن مصادرة ٥٦ شيشة، وتحرير ١٦ محضر مخالفات لعدم  الإلتزام بالإجراءات الاحترازيه.

وفي مركز ومدينة جهينة قامت الوحدة المحلية بحملة مكبرة للمرور ومتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازيه بالمحلات والمطاعم وموقف سيارات جهينه، واسفرت الحملة عن تحرير ٨ محاضر مخالفات، وتحصيل ١٦ غرامة فورية لعدم ارتداء الكمامة.

كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا بحملات استهدفت المقاهي والمحلات، و أسفرت عن مصادرة ٢٥ شيشة، وفي مركز ومدينة المنشاة تم مصادرة ١١ شيشة، وتحرير ٧ مخالفات فورية لعدم ارتداء الكمامة.

وفي مركز ومدينة ساقلتة تم مصادرة ١٦ شيشة، وتحرير ١٥ غرامة فورية لعدم ارتداء الكمامة، كما قامت الوحدات المحلية بدار السلام والمراغه بحملات اسفرت عن مصادرة ٣٧ شيشة، وتحرير عدد من محاضر المخالفات.

وشنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة جرجا حملة مكبرة استهدفت المقاهي والمحلات والكافيهات، و أسفرت عن مصادرة ٧٥ شيشة، و٧٨ مضبوطات متنوعه، وتحرير ٢٥ محضر مخالفات للإجراءات الاحترازية.

وأكد محافظ سوهاج على تكثيف الحملات بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، وتطبيق القانون بكل حزم على المخالفين، مناشدا المواطنين بتطبيق الإجراءات الاحترازيه والابتعاد عن التجمعات وارتداء الكمامة، حفاظا على سلامتهم.

ارتداء الكمامة فيروس كورونا محافظ سوهاج الوحده المحلية المطاعم مخالفات

موضوعات متعلقة

وكيل تموين سوهاج يُعلن توريد ١٣١٤ طن قمح من المُزارعين

ترشيحاتنا

رئيس برشلونة: ميسي يريد البقاء معنا

بعيدًا عن الرسمية.. ملكة بريطانيا تنشر صورة رومانسية تجمعها بـ الأمير فيليب لأول مرة

مشاهد حقيقية .. أجسام طائرة مجهولة تزور الأرض

أحمد رزق: أنا صاحب فكرة الحلاقة الزيرو في القاهرة كابول

رئيس اتحاد الكرة: غياب الجماهير سيساعد الحكام في القمة .. وهذا موعد حسم دوري 99

مؤلف هجمة مرتدة: لم نجد أنسب من أحمد عز وهند صبري للمسلسل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الاختيار 2 .. أول رد من أحمد مكى بعد عرض حلقة أحداث فض رابعة

إصابات كورونا تقترب من 1000 حالة يوميا.. هل تقرر الحكومة إجراءات جديدة في رمضان؟

الأول من نوعه في الربيع.. الأرصاد تحذر: منخفض جوي يضرب البلاد خلال ساعات

كفارة الجماع في نهار رمضان وهل تجب على الزوج فقط؟ اعرف آراء الفقهاء

سامح سامي يعلن انفصاله عن هالة صدقى على الهواء

اليوم.. تطبيق المواعيد الجديدة للمحال من 7 صباحا إلى 11 مساء

قراءة آيتين قبل النوم تجزئك عن قيام الليل.. اعرفها وواظب عليها

أحمد خالد صالح يكشف تفاصيل الساعات الأخيرة قبل رحيل والدته

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التوقيت.. لهذا السبب ندم الأمير هاري وميجان ماركل على بث مقابلة أوبرا

خبير ملكي يكشف رأي الأمير فيليب في مقابلة هاري وميجان ماركل مع أوبرا

في ظل خلافه مع عائلته.. أين يقيم الأمير هاري بعد عودته إلى بريطانيا

خطأ غير مقصود يحول امرأة معدمة إلى مليونيرة في لحظات.. ما القصة؟

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

أحمد فريد يكتب: 25 سر من أسرار الفضاء (3 )

د. محمد يوسف يكتب: الزراعة الذكية وتعظيم الإستفادة من الموارد المائية

د. هادي التونسي يكتب: غابة الحب

عمر الغنيمي يكتب: كورونا لا يعرف إلا الحزم

د. سعاد شريف تكتب: البدائل الأمنة لعلبة الصفيح القاتلة (السمنة المهدرجة)

رمضان البيه يكتب: شهر الرحمة والبركات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

السيد العادلى

أنا والأستاذ..!!

د.سالم الكتبي

هل تقع إدارة بايدن في فخ الملالي؟

إبراهيم شعبان

عبقرية السياسة الخارجية المصرية في سنوات الفوضى «3-3»

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: المؤسستية الجديدة

كريمة أبو العينين

مصر الحديثة والرئيس

د.مجدي بدران

أسرار حساسية البعوض

أحمد فرغلى رضوان

لا صوت فوق عودة «شريهان».. وتألق الممثلين

عاطف عبد الستار

رسائل العميقة فى 3 مسلسلات رمضانية

اﻟﻤﺰﻳﺪ