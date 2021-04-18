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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

أحمد مجاهد: الحكم المصري سيدير لقاءات القمة طول ما أنا موجود

احمد مجاهد
احمد مجاهد

أكد أحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، أن لديه قناعة منذ فترة طويلة، بعودة الحكام المصريين لإدارة مباريات القمة. 


وأضاف أحمد مجاهد، في تصريحات هاتفية لفضائية "أون تايم سبورتس"، أن غياب الجماهير عن المدرجات؛ يسهل مهمة الحكم المصري في مباريات القمة. 

وتابع أحمد مجاهد :" قرار الصافرة المصرية لمباريات القمة، نهائي، وسيستمر طوال فترة تواجدي في إدارة الاتحاد، وذلك حتى لو فشلت تجربة حكام اليوم". 


وواصل أحمد مجاهد: "أتمنى أن يكون تقييم طاقم حكام مباراة القمة بين الزمالك والأهلي مساء اليوم الأحد، موضوعيا". 


وأوضح أحمد مجاهد أنه صاحب قرار إدارة طاقم مصري للقمة، مشيرا إلى وقوع الاختيار علي محمود البنا من قبل لجنة الحكام".

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