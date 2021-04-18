إصابة عضو مجلس إدارة غزل المحلة بأزمة قلبية بسبب مباراة بيراميدز

أكد الإعلامي أحمد شوبير أن أحد أعضاء مجلس ادارة نادي غزل المحلة أصيب بأزمة قلبية بعد هدف تعادل فريقه أمام الزمالك.

وكتب شوبير عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك: “نقل الدكتور مجدى الألفى عضو مجلس إدارة غزل المحلة للمستشفى اثر إصابته بأزمة بعد هدف التعادل”.

تعادل بيراميدز مع منافسه غزل المحلة بهدفين لكلٍ منهما، خلال المباراة التي أقيمت بين الفريقين على ملعب استاد غزل المحلة، ضمن منافسات الاسبوع ال ١٧ من بطولة الدوري الممتاز.

صنع لاعبو غزل المحلة هجمة مرتدة في الدقيقة ٢٥ من عمر المباراة، وسدد هشام عادل لاعب المحلة كرة صاروخية اخترقت مرمى شريف إكرامي ليتقدم المحلة بالهدف الأول.

تمكن دودو الجباس من إدراك التعادل لفريقه بيراميدز في مرمى غزل المحلة، من رأسية متقنة في الدقيقة ٦٠ من عمر المباراة.

سجل دييجو رولان لاعب بيراميدز الثاني في مرمى غزل المحلة في الدقيقة ٦٦، بعد أن أخطأ دفاع المحلة ووصلت الكرة لرولان أمام المرمى وهو خالٍ، وأسكنها الشباك لتصبح النتيجة ٢-١.

وفي الدقيقة ٩٥ من الوقت محتسب بدل من ضائع تمكن أحمد الندري تسجيل هدف التعادل من صاروخية لتصبح النتيجة 2-2.

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد بيراميدز إلى النقطة ٢٧ ويحتل المركز الخامس، بينما يرتفع رصيد غزل المحلة ليصبح 24 نقطة في المركز التاسع.

تشكيل بيراميدز أمام غزل المحلة :

حراسة المرمى: شريف إكرامي.

خط الدفاع: أحمد أيمن - أحمد فتحي - أحمد سامي - محمد حمدي.

خط الوسط: محمود حمادة - إسلام عيسى - إيريك تراوري - محمد فاروق - عبد الله السعيد.

خط الهجوم: جون أنطوي.

وضم التشكيل الأساسي للمحلة كلا من:

عمرو شعبان، محمد فتح الله، أحمد عيد، هاني عادل، فتحي مبروك، هشام بلحة، اسلام فؤاد، خالد الأخميمي ، بسام ماهر، احمد الشيخ، محمد كارم.