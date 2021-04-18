لحظة القبض على قنصل أوكرانيا في روسيا بتهمة التجسس.. شاهد

نشر مكتب الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم السبت، لقطات مصورة، للحظة إلقاء القبض على قنصل أوكرانيا في مدينة سان بطرسبرج الروسية، أليكسندر سوسونيوك، خلال محاولته الوصول إلى معلومات سرية.



ويظهر الفيديو، عناصر في هيئة الأمن الفدرالية، وهم يحتجزون "أليكسندر سوسونيوك" في مطعم بسان بطرسبرج؛ بعد تلقيه أجهزة إلكترونية، حيث أوضح أحد المشاركين في العملية، أن الدبلوماسي الأوكراني، تم القبض عليه بسبب "التجسس، وجمع المعلومات السرية"، وفقًا لقناة “روسيا اليوم”.



كما وثَّق الفيديو، عمليات استجواب، في أحد المراكز الأمنية، حيث قال شاهد عيان ظهر في المقطع، إن القنصل الأوكراني أليكسندر سوسونيوك: "كان يبحث عن قواعد بيانات حول مواطني روسيا"، بينها المعطيات التي جمعتها هيئة الأمن الفدرالية، والمعلومات حول السجلات الإجرامية، وعناوين أماكن الإقامة، وأرقام السيارات".



وأمهلت السلطات الروسية، القنصل الأوكراني أليكسندر سوسونيوك، 72 ساعة لمغادرة البلاد، وفي المقابل ردت أوكرانيا، أن الإجراء الذي تم اتخاذه بحق قنصلها، غير قانوني، رافضة جميع الاتهامات الموجهة إليه.

