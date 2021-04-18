الزمالك كامل العدد.. حتحوت يعلن التشكيلة المتوقعة لقمة الأهلي والزمالك

قال الإعلامي هاني حتحوت، إن الزمالك سيدخل كامل العدد في لقاء الغد أمام الأهلي بالقمة 121 نظرا لعدم وجود إصابات أو إيقافات.



وأضاف هاني حتحوت خلال برنامج «الماتش» الماذع على قناة « صدى البلد»، إن تشكيلة الزمالك المتوقعة جاءت كالآتي:

حراسة المرمى : محمود جنش

الدفاع : محمد عبدالشافي – محمود الونش – محمود علاء – حازم إمام

الوسط : طارق حامد – فرجانى ساسي – يوسف أوباما

الهجوم : شيكابالا – أشرف بن شرقي -سيف الدين الجزيري

فيما جاء التشكيل المتوقع للأهلي كالآتي:

حراسة المرمى: علي لطفي

الدفاع : أحمد رمضان بيكهام – بدر بانون – رامي ربيعة – أيمن أشرف..

الوسط : عمرو السولية – أليو ديانج – محمد مجدي أفشة.

الهجوم : محمد شريف – وحسين الشحات – وطاهر محمد طاهر.