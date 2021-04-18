انهيار جزئي لمنزل قيد الإنشاء في الكويت وإصابة عائلة آسيوية

قالت إدارة العلاقات العامة والإعلام بقوة الإطفاء العام في الكويت إن فرق الإطفاء تمكنت من انتشال عائلة من إحدى الجنسيات الآسيوية بعدما تعرض الملحق الذي يقطنون فيه للانهيار بمنطقة الرميثية فجر الأحد.

وذكرت الإدارة الكويتية في بيان، أن غرفة العمليات تلقت بلاغاً يفيد عن وقوع حادث انهيار لجزء من منزل في منطقة الرميثية وتم توجيه فرق الإطفاء من مراكز البدع والإنقاذ الفني.

وأوضحت أنه عند الوصول إلى موقع الحادث تبين أن الانهيار وقع في جزء من تدعيم منزل قيد الإنشاء ما تسبب في انهيار ملحق يضم عائلة مكونة من 3 أشخاص وكانوا محشورين تحت الأنقاض.

وأضافت الإدارة أن فرق الإطفاء تمكنت من انتشال العائلة المحشورة وتم تسليمها للطوارئ الطبية، كما باشرت فرق التحقيق عملها للوصول إلى كافة التفاصيل المتعلقة بالحادث.